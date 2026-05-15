特朗普访华︱英伟达多款显卡解禁 据报重新上架京东自营店 中小AI团队最受惠

美国总统特朗普正进行访华行程，以及据报美国已批准10间中国企业购买英伟达（Nvidia）人工智能晶片H200的同时，多款过往在内地被禁售的英伟达显卡，据报在京东（9618）网购平台上重新上架。

据内媒报道，在京东英伟达相关的AI硬件自营专区上，包括A100、H100、H800、A800、L40S、L20、RTX PRO 5000、RTX PRO 6000、RTX 5090等高端显示卡，重新上架。

多款过往在内地被禁售的英伟达显卡重新上架。（网上图片）

其中A100、H100是英伟达数据中心AI显卡的代表型号，可用于大模型训练、推理、高性能计算和数据中心部署。A800、H800则是英伟达为中国市场推出过的降格版本。这些显卡过去由于美国对华AI晶片出口管制，以限制中国获得高性能训练和推理晶片而被禁售。

相关文章：特朗普访华︱被问英伟达会否出售晶片予华为 黄仁勋静默3秒称「奇怪的问题」

足够中小型团队使用

这些显示虽然不是最顶级训练卡，但对大量中小型AI团队来说，已足够支撑本地模型、行业模型、图像生成、视频生成、RAG和Agent系统。

有分析指，这批显卡解禁，或让一些买不起大规模云集群，又需要本地部署和调试模型的中小团队更容易获得算力。

相关文章：传美国批准10间中企购H200晶片 包括阿里腾讯京东