特朗普访华︱美企巨头看好中国长远发展 黄仁勋赞内地AI应用领先 库克抛谚语「众人拾柴火焰高」

美国总统特朗普（Donald Trump）访问中国，并邀请包括特斯拉（Tesla）行政总裁马斯克及苹果行政总裁库克在内等多间知名企业巨头随行。代表团昨日（14日）接受《新华社》访问，普遍对中美两国元首会晤表达正面评价，一致认为美中关系至关重要，同时看好中国的长远发展及市场机遇，并期望透过深化经贸合作，为全球供应链及经济注入稳定性。

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科技巨头聚焦AI与供应链

科技界对中国市场的创新潜力尤其关注。英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋高度评价中国在人工智能（AI）领域的领先地位，指出内地积极将AI技术应用于医疗健康、生命科学及制造业等行业，为市场创造了全新机遇。

苹果行政总裁库克（Tim Cook）更引用中国谚语「众人拾柴火焰高」，强调沟通与携手合作的重要性，认为中美当前首要任务是寻找共同目标并扩大共同利益。

同行的特斯拉（Tesla）行政总裁马斯克（Elon Musk）及高通总裁安蒙（Cristiano Amon）亦对前景表示乐观。马斯克直言对两国领导人会晤「感觉很好」，憧憬双方合作能迎来更丰硕成果。安蒙则指出，中国经济活力充沛，在全球供应链中持续扮演关键角色，将中美两国优势结合将蕴藏巨大商机。

华尔街看好十五五经济前景

另一方面，华尔街金融机构高管亦积极发掘中国资本市场的投资潜力。花旗集团行政总裁范洁恩（Jane Fraser）透露，今年稍后将第三度访华以实地了解内地发展，并指中国资本市场发展成熟，期待继续深耕以挖掘更多投资机会。贝莱德（BlackRock）董事长芬克（Larry Fink）补充，两国在服务领域的合作已具备良好基础，深化务实合作必将实现双赢。

针对宏观经济走势，高盛集团董事长苏德巍（David Solomon）对中国的长远规划投下信任一票。他指出，中国「十五五」规划目标明确且愿景深远，随著相关政策逐步落实，中国经济有望维持稳健前进，并乐观预期目前的良好发展势头将会延续。

科技巨头发言重点

英伟达行政总裁黄仁勋：

中国是全球人工智慧领域发展领先的主要国家之一，目前在这个领域做得非常出色。

苹果行政总裁库克：

苹果公司深信沟通、携手与合作的重要性，当前最重要的任务是找到共同目标、扩大共同利益。

特斯拉行政总裁马斯克：

对两国领导人会晤感觉良好，两国之间合作应该会有更好的成果。

高通总裁兼行政总裁安蒙：

中国经济活力充沛，将持续在全球供应链中发挥重要作用。把美中两国的优势有机结合，蕴藏著巨大合作机遇，这也正是两国经济关系的关键。

Meta总裁兼副董事长Colin McCormick：

很荣幸能作为美国代表团一员来华访问并出席一系列活动，我对美中两国持续深化合作持乐观态度。

金融及投资界高层发言重点

花旗集团行政总裁范洁恩：

中国市场发展十分成熟，我们期待继续深耕中国资本市场，挖掘更多投资机会。

高盛集团董事长兼行政总裁苏德巍：

中国第十五个五年规划目标明确、愿景深远，随著规划落实实施，中国经济可望持续稳健前进、实现稳定成长。目前我们看到了良好的进展，也乐观认为这一良好势头将会延续下去。

贝莱德集团董事长兼行政总裁Larry Fink：

当前美中两国在拓展服务领域合作方面已具备不错的基础，进一步深化各领域务实合作，必将实现共赢。

其他企业发言重点

高意公司行政总裁安德森：

目前公司在华拥有两万余名员工，我们由衷赞赏中国团队卓越的创新能力。中国经济极具发展活力，我非常看好中国经济前景。

