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特朗普访华︱被问英伟达会否出售晶片予华为 黄仁勋静默3秒称「奇怪的问题」

商业创科
更新时间：10:42 2026-05-15 HKT
发布时间：10:42 2026-05-15 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）展开睽违近十年的访华行程，其随行商界领袖阵容备受瞩目。早前外界盛传美国晶片龙头英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋因晶片出口禁令而被剔出名单，惟其后他随团抵达北京，随即成为中外媒体的追访焦点。

据内媒《中国蓝新闻》报道，在昨日举行的中美工商界代表会议上，除了被问及为何在最后一刻才匆匆上机，有记者突然提问「英伟达会否将晶片卖给华为」。面对这个问题，他先是停顿数秒，再露出有些错愕的神情，现场静默约3秒后，他仅以一句「好奇怪的问题」作结，并未对此作出正面回应。

相关文章：传美国批准10间中企购英伟达H200晶片 包括阿里腾讯京东 

被问会否出售晶片予华为，黄仁勋回应「这是个奇怪的问题」。（图片来源中：国蓝新闻微博）
被问会否出售晶片予华为，黄仁勋回应「这是个奇怪的问题」。（图片来源中：国蓝新闻微博）

本月初英国《金融时报》报道，为减低对英伟达的依赖，内地企业正加速寻求取代英伟达的国产国产代替品，使华为今年有望夺得内地人工智能（AI）晶片市场的最大份额，预料其相关销量将按年大增至少六成。

报道引述知情人士透露，内地多家科技企业已向华为订购大批最新升腾（Ascend）950PR处理器。华为预计，以目前在手订单计算，今年AI晶片业务收入将高达120亿美元，较2025年的75亿美元大幅飙升。

报道指出，华为正加速进军这个市值高达5.1万亿美元、长期由美国晶片巨头主导的领域。若华为的产能提升进度胜过预期，其AI晶片收入预测甚至有望进一步上调。现时华为绝大部分AI晶片均交由内地晶圆代工龙头中芯国际（0981）生产，预计到今年稍后时间，将有两座专为华为提供产能的新晶圆厂正式投产。

摩根士丹利发表报告预测，2030年中国AI晶片市场规模将高达670亿美元，当中86%将由本土企业供应。单计今年，中国供应商的市场规模预计已达210亿美元。

相关文章：华为AI晶片销量料年增六成 有望夺中国市占龙头

 

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