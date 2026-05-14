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王维基解画减价战属别无选择 「收风」料惠康百佳年底前合并 HKTVmall正抢市占率

商业创科
更新时间：20:10 2026-05-14 HKT
发布时间：20:10 2026-05-14 HKT

香港科技探索（HKTV，1137）创办人、「魔童」王维基近期掀起减价战，撰文解释因为两大超市盛传合并，并引述其朋友的消息指，预计今年底前成事，届时将出现一家市占率达65%的巨型超市。他称，旗下HKTVmall正尽快将市占率从10%提升至20%，否则「所有香港人都系输家」。

揭两超市市占率65%

王维基在社交平台称，收到很多人问为何此时打价格战，「点解够胆同两大超市对着干？因为别无选择！」他指出，近期市传惠康洽购百佳，如属实将促致本港只剩下一家超市集团，并揭露两大超市的市占率高达65%，届时「对所有供应商、消费者和其他大小竞争对手，都是百害而无一利。」

王维基称，当两大超市合并，市占率高达65%，「天下将会大乱」。（网上截图）
王维基称，当两大超市合并，市占率高达65%，「天下将会大乱」。（网上截图）

惠康母企招聘M&A高层

他认为有关传闻并非无的放矢，引述他律师朋友的消息，预计两大超市合并将于年底前成事。文中又展示惠康母公司DFI零售集团的招聘广告，目前正在招聘并购高级经理（M&A Senior Manager ），为执行合并工作组织团队。

相关新闻：HKTVmall再推85折「斗减价」 涵盖自取及送货 王维基：预咗个个星期都打

HKTVmall争取市占率从升至20%

王维基表示，HKTVmall目前可以做的是，尽快扩大其市场占有率，由现时的10%增至20%，「如果唔系，天下将会大乱」，并笑称：「或者百佳嘅同事应该同我同一条船。」

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王维基扬言全年斗减价

近日HKTVmall不断推「斗减价」优惠，王维基早前形容公司的年度晚宴，是一场「誓师大会 」，公开表明减价战将一直打到年底，「个个星期都要做85折。」

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