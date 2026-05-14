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据报美国批准10间中企采购英伟达H200晶片 涉阿里、腾讯、京东、字节跳动

商业创科
更新时间：15:29 2026-05-14 HKT
发布时间：15:29 2026-05-14 HKT

路透引述知情人士报道，美国已批准10间中国企业购买英伟达（Nvidia）的人工智能晶片H200，已批准的公司包括阿里巴巴（9988）、腾讯（700）、字节跳动及京东（9618），但至今尚未进行何交付。

联想、鸿海成分销商

报道指，美国商务部除了批准包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、京东在内约10间中国公司购买H200晶片。部分分销商如联想（992）与鸿海也获得批准。买家可直接向英伟达或透过中介购买，每家获批客户最多可购买75,000颗晶片。联想向路透社确认，公司是获批在中国销售H200的企业之一。

即然美国已批准中企购买H200，但据报交易仍在停滞。有消息人士称，中国企业在北京的指导下暂停了采购，另一位人士补充说，美方的某些政策变化也影响了中国的态度。

传北京严格审查订单

另一位消息人士指，北京方面正加大阻止或严格审查订单的压力。美国商务部长路特尼克在参议院听证会上表示：「中国中央政府至今不允许他们购买这些晶片，因为他们希望投资集中在本土产业。」

交易受阻的原因亦包括双方繁琐的要求。美国今年1月颁布的规定要求中国买家证明已安装「足够的安全程序」，且不会将晶片用于军事用途。英伟达也必须证明在美国有足够库存。

美国总统特朗普正在访问中国，英伟达行政总裁黄仁勋原本并未列入白宫代表团赴北京的名单，后来他在特朗普邀请后临时加入，未知会否加快H200晶片在华销售进程。

国家主席习近平今早与特朗普举行会谈，美方商界代表亦有到场，外媒引述黄仁勋表示，会谈进行得很顺利，并指两国元首都「棒极了」。

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