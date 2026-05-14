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SK海力士市值将破万亿 外资趁势沽出百亿美元韩股

商业创科
更新时间：15:09 2026-05-14 HKT
发布时间：15:09 2026-05-14 HKT

AI热潮推动下，韩国晶片巨头股价及市值爆升，继三星电子市值突破1万亿美元大关后，SK海力士（SK hynix）市值亦快将冲破万亿美元大关。韩国股市屡创新高后，外资亦趁势沽出韩股套现，今年外资从韩国股市撤出资金规模预计将破纪录。

SK海力士 今年股价累升逾200%

AI带动记忆体晶片需求，刺激晶片巨头SK海力士股价今年累升逾200%。预计SK海力士将继三星电子，成为韩国另一家市值突破1万亿美元大型科企。

SK海力士于16个月前市值不足千亿美元，现时市值约9,480亿美元，已超越美国零售巨头Walmart及巴菲特投资旗舰巴郡。

本月初三星电子市值突破万亿美元，但亚洲市值最高企业仍是台积电，现时台积电市值逾1.83万亿美元。

韩国KOSPI指数，今年至今已累升逾87%，创下历史新高。
韩国KOSPI指数，今年至今已累升逾87%，创下历史新高。

今年外资撤出韩国股市 资金规模近480亿美元

韩国KOSPI指数，今年至今已累升逾87%，创下历史新高。自2005年初以来，KOSPI指数一直是全球表现一直领先全球其他市场。

不过据《彭博》统计，今年外资持续从韩国股市流出资金，单是5月外资已净卖出115亿美元韩股，继2月及3月抛售潮后，将再创单月抛售纪录。

今年至今外资已从韩国股市撤出近480亿美元，预计今年流出量将破纪录。瑞联银行董事总经理Vey-Sern Ling表示，外国投资者或相当善变，特别是对冲基金这类快钱投资者。

相关文章：三星电子与工会谈判失败 恐面临18天大罢工 股价一度跌逾6%

相关文章：「监狱版巴菲特」 坐监6年股票赚5.6亿

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