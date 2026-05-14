新世界澄清11 SKIES「尚未与任何潜在投资者达成任何协议」与机管局合约修改仍在商讨

就昨日有消息指机管局将接管新世界发展（017）旗下11 SKIES购物城，新世界今早发通告澄清，就引入潜在投资者的传闻，新世界表示，已向控股股东周大福企业作出查询并获回复。大股东确认，并获告知相关潜在投资事项并无重大进展，并且目前尚未与任何潜在投资者达成任何协议，当中包括潜在投资的金额、性质或形式等细节，现阶段均未有定案。

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与机管局就「11 SKIES」商讨仍在进行

对于备受市场关注的香港国际机场航天城项目「11 SKIES」，集团重申，一直与香港机管局进行商讨，以重新检视或探索对该项目合约安排作出变更的可能性。新世界指出，相关商讨目前仍在进行中，双方尚未就任何合约变更达成最终协议。

不知悉重设融资条款「期限」

此外，市场近期亦关注集团的债务及融资状况，新世界在公告中特别回应指，集团一直于日常业务流程中，妥善管理与各大贷款人的融资安排。公司明确表示，并不知悉有任何关于重设集团融资条款的「期限」。