Google宣布Android系统推Gemini Intelligence 首款「Googlebook」亮相

随着「The Android Show: I/O Edition 2026」登场，Google宣布在Android系统上推出Gemini Intelligence，能主动协助用户处理日常大小事务，同时确保资料私隐受到保障，并由用户所掌控。此外，首款「Googlebook」亮相，为专为Gemini Intelligence打造的全新Laptop，其中设有Magic Pointer，只需轻轻晃动游标，Gemini就会即时提供符合情境的建议。

各项功能今夏起陆续推出

Gemini Intelligence各项功能将于今夏起陆续推出，率先登陆最新Samsung Galaxy和Google Pixel手机，并将于今年稍后陆续扩展至智能手表、汽车、智能眼镜及笔记型电脑等更多Android装置。根据介绍，Gemini将能为用户代劳处理各项任务，包括抢先预订动感单车课的前排位置，还是在Gmail中找出课程大纲，以至将所需书籍加入购物车。

同时，用户毋须在不同应用程式之间手动切换和复制资料，Gemini可将视觉情境转化为即时行动，例如备忘录内有一份长长的购物清单，用户只需在备忘录上长按电源键，指示Gemini根据清单内容建立购物车并安排送货即可。又例如，在酒店大堂看到一本感兴趣的旅游小册子，只需拍下照片，可指示Gemini在特定旅游预订平台上找寻一个类似且适合团体的行程。

当Gemini在背景执行任务时，用户亦可透过通知栏实时追踪进度。最重要的是，Gemini仅会根据用户的指令行动，并在任务完成时停止，最后需由用户进行最终确认。

推Rambler将口语转文字

此外，Google推出Rambler将口语表达转化为流畅文字，让用户毋须在开口前担心措辞是否精准；可以自然地说话表达，它会撷取重点并将其整合成成简明扼要的讯息。用户启用Rambler时会有清晰显示；相关音讯仅用于实时转录，不会被储存或保留。 凭借Gemini先进多语言模型，Rambler亦能够在单一讯息中无缝切换不同语言。

Android Auto加入「Immersive Navigation」

Android Auto方面，是次升级加入了个人化设计与一目了然的小工具（widget），更将无边框Google地图带进用户的仪表板，并确保适配任何汽车萤幕并呈现最佳视觉效果。

Android Auto将手机上的Material 3 Expressive设计引入汽车内，用户可以透过小工具打造个人化介面，即使在导航过程中，也能掌握如新增常用联络人快速键、查看天气概况等重要资讯。至于Immersive Navigation是今次升级体验重点，Google地图将以3D实景呈现，清晰显示建筑物、天桥与地形分布，系统更会显示关键细节，包括行车线、红绿灯及停车标志等，协助用户应对复杂转弯并从容地汇入行车线。

同时，Android Auto首次支援YouTube等应用程式，让用户在车内放松身心享受影片。这项功能将于今年稍后在支援的汽车型号上推出，用户将可以欣赏到清晰流畅的60fps 全高清（Full HD） 画质。首批支援品牌包括 BMW、Ford、Genesis、Hyundai、Kia、Mahindra、Mercedes-Benz、Renault、Škoda、Tata 与 Volvo。

当用户从停车档切换至行车档时，影片不会突然中断，而是在支援背景播放的应用程式中，安全且流畅地转换为纯音讯模式，适合想继续收听可观看式Podcast时使用。

Googlebook打造新功能「Magic Pointer」

另一方面，Google将Android的核心优势与ChromeOS结合，由此诞生了「Googlebook」，是一款以Gemini实用功能为核心、能与用户生活中的各种装置无缝协作，配合顶级硬件设计的全新笔记型电脑。团队更打造了一项功能「Magic Pointer」，用户只需轻轻晃动游标，就能启动与Gemini互动；当指向萤幕上的某个内容，就能提供快速且符合情境的建议。

Google亦将「建立我的小工具（Create My Widget）」功能引入Googlebook，用户只需透过简单指令（Prompt）即可自订小工具。Gemini 可透过搜寻网络资讯，或连接Gmail和日历等Google应用程式，为用户打造专属的个人化资讯板 （personalized dashboard）。

用户亦可透过 Googlebook 的档案浏览器（file browser），直接从手机轻松存取档案。透过「Quick Access」功能，用户可以在笔记型电脑上轻松检视、搜寻或插入手机中的档案，毋须进行档案传输。Google正与Acer、ASUS、Dell、HP及 Lenovo等业界合作伙伴携手，共同打造首批 Googlebook。