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乐风周佩贤轻生后 李根兴发文「成晚都瞓唔著」 叹舖市衰足十年 吁逆境加油

商业创科
更新时间：10:47 2026-05-13 HKT
发布时间：10:47 2026-05-13 HKT

乐风集团创办人周佩贤（Carol）昨日在寓所轻生的消息传出后，近年多次蚀让舖位的盛汇商舖基金创办人李根兴在社交媒体发短片表示，「见到新闻，成晚都瞓唔著」，又呼吁大家要「逆境加油」 。

感恩家人身体健康

李根兴在短片中分享，人生遇上逆境要积极面对，经常和身边的朋友说自己「超级黑仔」，因为「商舖基金推出十年、舖市就衰足十年」，但他亦经常和父母说自己是一个很幸运的人，「好幸运喺呢个家庭长大，好幸运有呢个阿爸、阿妈、阿哥、细妹、老婆、仔女，身体健康，好幸运有一班同事们」。

吁大家积极面对人生

不过，唯一不幸运的是「推出十年基金，衰足十年」，但凡事正面想，事情幸运地是早发生，「年轻的时候应付这一浪」，长大后有更加巨浪冲过来时，可以「更加准备好、经历更加强、准备得更好」。

他认为「Everything happens for a reason」，呼吁大家「积极面对人生、凡事感恩，上天保佑，努力加油」。

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