花旗指家族办公室采用AI时更侧重数据私隐和营运效率 而非投资回报

花旗集团最新发布名为《AI in the Family Office - Privacy, Efficiency and Institutional Rigor》报告，当中详述家族办公室在AI应用上正迎来一个重要转捩点。有别于机构投资者，家族办公室采用AI时，主要考虑数据私隐和营运效率，而非投资回报。

报告指，现时家族办公室透过AI自动化处理日常工作，可见整体的AI采用步伐正在加快，有助团队专注于策略性事务、关系管理及复杂决策的工作。而在家族办公室中，年轻一代是推动AI应用与发展的主力。

私隐至上等六大重点

报告提及的重点包括:

1. 私隐至上： 数据私隐是家族办公室的首要条件。若AI方案无法确保数据安全，将不获考虑采用。

2. 目标为精简营运，回报非首要： 家族办公室目前并非利用AI来帮助提升投资回报，而是寻求透过AI自动化处理常规工作，以便小型团队能够专注于策略性事务和关系管理。

3. 采用步伐加快： 目前仅有22%的家族办公室将AI应用于营运及投资分析，较2024年的13%有所上升，但与机构投资者相比仍有显著差距。

4. 实用取胜：最有效的AI应用程式能解决日常问题，例如：总结文件、转录会议记录、管理电子邮件和自动化生成报告。

5. 年轻一代成推动者： 初级员工和年轻家族成员是AI最大的推动者。他们进行试验、展示价值，并带动较年长一代使用。

6. 人类主导： 家族办公室倾向将AI视为处理营运事务的助手。然而，最终决策，特别是投资方面，始终由人主导。

采用AI方式存在巨大差异

花旗与家族办公室的访谈中发现，他们采用AI方式存在巨大差异，反映出了对技术、私隐和创新的不同态度。部分支持向所有员工广泛推出工具。其他则尝试将AI应用于日常业务流程，仅允许团队成员存取与该工作流程相关的AI功能。对于一小部分人来说，最终目标是透过部署AI及智能代理（AI Agent）来自动化所有营运，让员工专注于研究投资机会等高增值任务，同时对AI代理进行监督和管理。



至于家族办公室的主要AI用途，包括提升效率、文件资料撷取与提取，以及报告生成；投资项目采源与决策；应对不同世代的需求。另方面，在采用科技则面对三大挑战: 内部缺乏专业知识、对现有选项认知不足，以及网络安全或私隐忧虑。



当被问及未来前景时，受访家族办公室投资总监和负责人描绘了一个相当一致的画面：一个精简、智能的营运模式，由AI处理营运负担，从而让人类能够专注于策略、关系管理和复杂决策。