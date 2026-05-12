市监局有条件批准腾讯收购喜马拉雅 禁止提高平台价格 腾讯音乐盘前升8%

市场监管总局公告，附加限制性条件批准腾讯控股（700）收购内地音频服务平台喜马拉雅股权案。腾讯旗下腾讯音乐（1698）去年已签定收购计划，腾讯音乐美股（TME）盘前大升逾8%。

市监局：防范平台领域「内卷式」竞争

市监局指，该案对维护中国境内在线音频播放平台市场、网络音乐播放平台市场公平竞争秩序，防范平台领域「内卷式」竞争，推动平台经济创新和健康发展具有重要意义。

当局表示，经审查后，认为该案对中国境内在线音频播放平台市场、网络音乐播放平台市场竞争可能具有排除、限制竞争效果，为有效减少此项经营者集中可能产生的不利影响，市监局经过全面审查、科学论证，依法对该案作出附条件批准决定，要求腾讯、喜马拉雅和集中后实体作出五项限制性承诺。

设五大限制性承诺 禁独家授权

有关承诺包括不得提高在线音频播放平台服务价格、降低服务水平或者附加不合理交易条件；不得降低在线音频播放平台免费内容及免费热门内容比例；不得与在线音频播放平台版权方达成独家授权，并在规定期限内解除现有独家授权约定；不得向汽车厂商搭售在线音频播放平台、网络音乐播放平台，或者阻碍、限制其采购竞争对手产品；不得限制主播在多个在线音频播放平台入驻或分发其享有著作权的作品。

市监管料可减少限制竞争问题

当局表示，经评估后认为该承诺方案可有效减少集中导致的竞争问题，能够保障消费者、版权方、主播及汽车厂商等多方主体合法权益，维护相关市场公平竞争秩序，依法于5月11日附加限制性条件批准本案。

市监局指，将严格督促交易双方有效履行限制性承诺，充分发挥经营者集中审查事前预防作用，切实维护中国在线音频播放平台市场、网络音乐播放平台市场公平竞争秩序，保障经营主体、消费者合法权益，防范平台「内卷式」竞争，推动平台企业和平台内经营者、劳动者共赢发展‌。