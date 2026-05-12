恒瑞医药与BMS达成全球合作 共同推进13款药物 潜在交易额最高152亿美元

恒瑞医药（1276）今午公布，与百时美施贵宝公司（BMS，在美上市编号BMY）订立全球战略合作及许可协议，共同推进13款涵盖肿瘤学、血液学及免疫学的早期项目，以加速创新药物研发。受消息影响，恒瑞股价午后一度急升逾16%，高见76.75元，但其后升幅收窄，暂报69.45元，升约5%。

公告提到，BMS是一家全球性生物制药公司，合作包含4项是恒瑞肿瘤学及血液项目，4项是BMS免疫学项目，以及双方依托恒瑞研发引擎与多元创新技术平台共同研发的5项新项目，均尚未进入临休研究阶段。恒瑞拥有共同开发特定项目的选择权，并且有机会与BMS在全球范围内共同开展特定的商业化活动。

在合作框架下，BMS获得上述恒瑞原研项目及依托恒瑞平台共同研发项目在除内地、香港及澳门以外的全球独家权利。恒瑞获得上述BMS原研项目在内地、香港及澳门的独家权利，BMS保留除这些区域外的全球其他区域权利。恒瑞将全面负责上述项目的早期临床开发，加速临床概念验证。

财务条款方面，BMS将向恒瑞支付可达9.5亿美元的相关付款，包括6亿美元首付款、第一笔周年付款1.75亿美元，以及第二笔有条件的2028年周年付款1.75亿美元。里程碑付款方面，涉及潜在总交易额可达约152亿美元，包括共同研发项目选择权的行使，以及所有项目达成相应的开发、注册及商业化里程碑。此外，恒瑞尚有权向BMS收取产品净销售额的提成。