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特朗普率马斯克等企业高层访华 冀签一系列采购协议 惟黄仁勋榜上无名 

商业创科
更新时间：10:21 2026-05-12 HKT
发布时间：10:21 2026-05-12 HKT

美国总统特朗普（Donald Trump）本周访问中国，并邀请包括Tesla行政总裁马斯克及苹果行政总裁库克在内等多名企业巨头随行，有关代表团将与中国国家主席习近平会面，而特朗普早前更直言希望此行能促成一系列商贸协议及采购合同。值得留意的是，英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋并未出现在已知名单上；他上周曾表示，「应让总统宣布他决定宣布的事情」，并称若获邀请，代表美国将是「巨大的荣幸」。

横跨科技、金融及航空等领域

综合外媒报道，随同特朗普访华的企业代表团阵容横跨科技、金融、航空及半导体等多个领域。除了马斯克及库克外，贝莱德行政总裁芬克、波音行政总裁Kelly Ortberg及黑石创办人苏世民亦将参与。

预计随行名单还包括美光科技行政总裁Sanjay Mehrotra、高通行政总裁Cristiano Amon、Coherent行政总裁Jim Anderson、Illumina行政总裁Jacob Thaysen、Meta总裁Dina Powell McCormick、高盛行政总裁David Solomon、花旗行政总裁Jane Fraser、Mastercard行政总裁Michael Miebach、Visa行政总裁Ryan McInerney、通用航空行政总裁H. Lawrence Culp Jr.、Cargill行政总裁Brian Sikes。

此外，思科（Cisco）发言人证实，行政总裁Chuck Robbins虽获白宫邀请，但因公司业绩发布在即，未能随行。

议程涉及贸易、AI及出口管制

是次峰会议程预计涵盖贸易、AI、出口管制、台湾问题及中东局势等议题。特朗普此前多次表示，希望此行争取中国达成一系列的商业交易及采购协议。

波音期望获得中国订单

据悉，波音期望美国政府能助其获得中国的订单。中国一直与波音的一项交易进行长期谈判，该交易可能包括500架737 MAX飞机，以及数十架由通用电气发动机驱动的宽体飞机。这将是中国自2017年以来首次向波音公司下达大订单。

花旗CEO：美中保持交流至关重要

随行名单中的花旗行政总裁Jane Fraser早前表示，两大经济体之间的「交流」极为重要。她强调：「我们都需要这种交流。」

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