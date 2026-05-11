周大福人寿办财富论坛 付鹏指全球经济正值结构性转型 「关键是谁活得久、撑得稳」

周大福人寿早前举办财富论坛，逾600人出席，财经专家付鹏表示，全球经济正处于结构性转型期，未来的关键不再是谁赚得快，而是谁能「活得久、撑得稳」。

中产家庭面对收入及楼价升值放缓

付鹏在主题演讲指出，中产家庭面对结构性压力，包括收入及房产增值放缓、杠杆风险上升，而人工智能（AI）与全球市场不确定性亦构成冲击；面对波动加剧的未来，认为唯有构建稳健的财富底盘，才能让人真正安心。

赚钱与配置思维可并存

他提及，在财富管理上，「赚钱思维」与「配置思维」两者可以并存，决策应取决于年龄、风险偏好及家庭财务结构。对于保险，他认为投资者容易忽略极端风险，如2008年金融危机与家人住院等意外同时发生，此时仅靠投资组合难以应对流动性需求，而当市场不确定性与人生不可控意外叠加，保险的保障便显得至关重要。

周大福人寿行政总裁叶文杰指，环球经济瞬息万变，市场波动已成常态。

叶文杰：三大产品系列连续10年分红实现率逾100%

周大福人寿行政总裁叶文杰表示，环球经济瞬息万变，市场波动已成常态，但该险企一直专注做好自己，凭长期、持续的兑现能力为客户提供保障。他称，该企扎根香港40年，三大王牌产品系列连续10年分红实现率达100%或以上；偿付能力充足率达282%，领先同业，并远高于最低监管要求，彰显其实力支撑长期的承诺。