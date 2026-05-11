被笑「中年危机运动」 HYROX真正厉害在哪里？｜梁伟聪

去年第一次参加HYROX Mens Doubles后，我曾半开玩笑跟朋友说：「下年拉埋太太一齐玩double，最多咪当Single咁玩啰。」但其实由那一刻开始，我已经偷偷部署——下一年，要拉埋平时不太做运动的太太一齐落场。

于是，这一年来，我一边继续训练，一边找教练陪太太慢慢加操。由最初0跑步、0带氧，到后来开始练负重、跑步、带氧循环，去到今年初，本身跟她说只玩Relay，最后直接报了Mixed Doubles。

比赛当日，看著太太推著超过自己三倍体重的152kg sled push、拉著102kg sled pull、做著20kg lunges，再与我一起完成8公里跑步，对我而言，比起自己玩Single，这场Mixed Doubles对我而言反而更难，也更有意义。

HYROX最厉害的地方，从来不是比赛本身，而是它真的能令人开始运动。

今年香港站规模明显再升级，参与人数由去年的约一万人增至接近两万人，场地更大、赞助商更多，社交平台上的讨论度亦高了很多。正如笔者早前所写，HYROX并不只是一场健身比赛，而是一种结合运动、社群、品牌与旅游的新型盛事。如今银行、酒店、品牌开始全面进场，去年笔者提到的「健身旅游」与社群经济，如今亦开始慢慢成形。

不过，随著愈来愈多人参与，网上的批评声音亦开始增加。有人认为参加者只是在「打卡」，有人批评HYROX不算真正运动，也有人笑它是「中年危机运动」。

但说到底，一项运动，只要能令人愿意开始郁，本身就已经有价值。

香港人工作忙碌，中年之后体能下降、代谢变慢、压力增加，其实大家心里都知道，只是很多人一直没有踏出第一步。而HYROX刚好提供了一个非常清晰的目标：你不需要是职业运动员，只需要比上一次的自己更好。

所谓「中年危机运动三宝」，最初其实只是中年人之间的一种自嘲。因为人到某个年纪，开始发现身体不再像二十多岁时那么自然，于是想趁还来得及，重新把身体练回来。但当这种说法被部分人放大成攻击，甚至有人真的因此觉得被取笑，其实反映的反而是香港对「大众运动」的理解，其实仍然相当狭窄。

运动从来不应该有高低之分。

无论是跑步、健身、行山、瑜伽、HYROX，甚至只是愿意离开梳化开始流汗，本身都值得鼓励。因为运动要真正发展，从来离不开参与人数、商业支持与社群文化。今天任何能够持续发展的大型运动，都不可能完全脱离品牌、社交媒体与「打卡」元素。

某程度上，正正因为HYROX结合了这些元素，它才会在短短一年间爆发式成长。

而对我来说，今年最大的收获，并不是完成第几名，也不是成绩快了多少，而是看著一个原本不太做运动的人，愿意一步一步陪自己练、陪自己挨，最后一起冲过终点。

所谓「中年危机运动」，某程度上，其实只是中年人开始认真面对自己身体的一种方式。如果一项运动能令人重新愿意照顾自己的身体，它其实已经赢了。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

🔗LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ

🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/