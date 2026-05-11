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贡茶传再卖盘 美资基金意向20亿美元出售100%股权

商业创科
更新时间：16:13 2026-05-11 HKT
发布时间：16:13 2026-05-11 HKT

台湾起家的连锁茶饮集团贡茶传卖盘，全资控股公司美资私募股权企业TA Associates，据报洽售贡茶股权，吸引贝恩资本、泛大西洋投资集团等基金公司竞投，预计成交估值达20亿美元（约156亿港元）。

传贝恩资本及泛大西洋投资有意竞投

路透引述消息人士报道，TA Associates已聘请摩根大通担任顾问，负责竞拍贡茶股份，预计6月中旬收到具有约束力的报价。报道指，卖方意向成交价约20亿美元，即接近30倍核心市盈率，但买家倾向以较低的估值倍数收购。

去年EBITDA逾5.5亿港元

据报贡茶去年收入达2.17亿美元（约17亿港元），按年增长14%，主要由日本和韩国市场推动；去年EBITDA录得超过7000万美元（约5.5亿港元）。

台湾起家 2017年易主

贡茶生意可追溯至1996年，吴振华及黄明熙于台湾开发茶饮事业，至2006年正式在台湾创立贡茶门店，之后不断扩张。至2017年易主，日本私募股权投资公司Unison Capital资助代理商韩国贡茶公司，收购贡茶70%股权及台湾总部，随后股份再转手，2019年由TA Associates收购100%股权。

贡茶目前业务遍布亚洲、北美、欧洲和中东市场，透过直营店和加盟店在32个市场拥有近2200家门店。

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