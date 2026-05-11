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香港信保局推「中小企保障易」先导计划 延长特别支援措施

商业创科
更新时间：14:35 2026-05-11 HKT
发布时间：14:35 2026-05-11 HKT

香港出口信用保险局将于7月推出「中小企保障易」先导计划，为期1年，以保障香港出口商与较高风险买家交易，为中小企提供更全面的风险保障。另外，香港信保局亦同步延长「特别支援措施」及「网上微企业保单」85折保费优惠一年。

「中小企保障易」先导计划为期1年

香港信保局指出，「中小企保障易」先导计划为持有「小营业额保单」的保户，针对因风险原因而不获批核信用限额的买家，例如成立时间较短、规模较小或财务状况较弱的买家，或有买家资讯不足等情况，提供最高60万港元的信用限额保障。此计划的赔偿率为70%，保障范围包括货物付运后因买家无力偿还债务及破产、拖欠货款、拒绝提货或买家所在地的政治及社会因素，未能收回款项的风险。

至于「特别支援措施」适用于现有及全新保户，有效期延长至2027年6月30日，相关措施包括：再度延长为「小营业额保单」保户提供免费付货前风险保障； 为每名非「小营业额保单」保户3 继续提供付货前风险保障五折保费优惠；以及继续降低新兴市场的收费，保费率与传统主要市场划一，协助香港出口商以较低成本开拓东盟及「一带一路」等新市场。

「网上微企业保单」设保费优惠

「网上微企业保单」方面，专为每年营业额少于3,000万港元的微型企业而设，相关保单的85折保费优惠延长至2027年6月30日。企业可透过「EC-Reach中小企信保网」网上申请。

另外，今年为香港信保局成立60周年，香港信保局已于4月推出「同行六十．共建未来」保户奖赏计划，为现有及全新保户提供高达6,000港元的回赠奖赏，以扣减保险费、保单服务费或信用调查服务费。

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