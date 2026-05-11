阿里旗下千问App与淘宝互通 可直接调用逾40亿商品库

阿里巴巴（9988）宣布，将AI应用千问App与淘宝全面互通，包括千问App接入淘宝全品类商品，淘宝App内同步上线全新「千问AI购物助手」。用户只需通过自然语言对话，便可完成整个购物流程，涵盖商品发现、比较、下单、售后等各个步骤，超越传统搜索范式。

对比今年初千问App仅测试小量商品品类，此次全面互通标志该App的购物功能显著突破。如今，用户在千问App内即可直接调用淘宝天猫全品类逾40亿的商品库，并通过配备订单管理、物流追踪及售后服务等技能库的AI agent能力。

可参考过往订单纪录作推荐

公司指出，千问App让用户的购物触发点前置，从传统的关键词搜寻转变为开放式提问和对话。例如，有用户想选购礼物来庆祝自己收到首份薪金，千问App通过个性化跟进提问，了解用户的购物预算和风格，从而缩小范围及推荐商品，并在对话介面内完成交易。当用户想重新布置小面积的居所，查询如何令空间在视角上显得更宽敞，千问App会提供实用布置建议并精选相关商品组合。

千问App亦会参考用户过往的订单纪录，提供符合偏好的个性化推荐。凭借AI能力对用户意图的理解，千问app可以帮助消费者于日常对话中发掘潜在需求。

