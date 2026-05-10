阿里据报整合千问与淘宝 推AI对话购物 取代传统关键字搜寻

据路透引述消息报道，阿里巴巴（9988）正积极准备将旗下AI平台千问与电商平台淘宝进行深度整合，以对话式AI驱动的购物新模式，取代传统关键字搜寻模式。

报道指出，整合完成后，消费者将可在通义千问App中与AI代理对话，并直接完成浏览、比较和购买产品，毋须逐一手动翻阅商品页面。

AI提供个性化商品推荐

报道又指，通义千问App将接入淘宝及天猫合计逾40亿件商品的全品类商品库，并依托一套「能力技能库」，以自动化处理复杂任务，包括物流管理及售后服务等流程。该AI系统还能根据用户历史订单与个人偏好，提供个性化商品推荐。

至于淘宝App内，也将上线由通义千问驱动的AI购物助手，其中包括虚拟试穿、30天价格走势追踪等功能。

