积金易覆盖所有MPF 刘麦嘉轩称踏入「积金e世代」 陈茂波吁持续创新

积金易平台上月底覆盖所有强积金计划后，公司昨日（9日）一连两天在钻石山举行「积金e世代嘉年华」，透过互动游戏、资讯摊位、流行歌手及艺人分享及表演等宣传积金易。财政司司长陈茂波为活动担任主礼嘉宾，联同积金局及积金易公司主席刘麦嘉轩主持启动礼。

财政司司长陈茂波在启动仪式上表示，经过多年准备和悉心部署，积金易迎来一个里程碑，由12个受托人管理的24个强积金计划、逾1,000万个强积金帐户都已全部加入平台，市民现在可透过积金易，便捷地管理自己的强积金帐户，期望积金局继续再接再厉，积极推动业界持续创新，为市民提供更多投资选择。

积金局及积金易公司主席刘麦嘉轩则表示，随著所有强积金计划加入积金易，并已全面运作，标志着正式踏入数码化的「积金e世代」，呼吁各位雇主及计划成员注册积金易，随时随地以电子方式掌控及管理强积金。

设游戏摊位鼓励注册积金易

活动现场设有「电子马赛克墙」，参加者在现场拍摄的照片经上载后，拼砌成一幅由本地插画师特别为活动设计的大型插画。陈茂波及刘麦嘉轩在台上的合照亦成为大型插画的其中一块拼图。

此外，「积金e世代嘉年华」除了设有互动游戏摊位，出席艺人亦透过分享及与现场观众互动，鼓励他们注册及使用积金易。积金易公司在现场设立积金易注册站，协助市民注册及解答查询，活动亦设有强积金制度25周年里程展版，及受托人摊位，向公众派发纪念品和介绍不同强积金计划。