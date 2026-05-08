「AI六小虎」阶跃星辰完成新一轮近25亿美元融资 推进港股IPO

内地「AI六小虎」之一阶跃星辰，据报完成新一轮25亿美元融资，并已拆除红筹架构，加速推进港股IPO。

新一轮融资 引入华勤、中兴等产业链企业参与投资

据《科创板日报》报道，阶跃星辰今轮融资，加入引入全球手机ODM商华勤、CMOS图像传感器供应商豪威科技、中兴通讯等企业，覆盖从整机制造到上游核心器件多个环节。

报道又指出，阶跃星辰已于今年4月底完成股改，公司红筹架构已拆除，由有限责任公司变成股份有限公司，这通常被视为赴港IPO的关键前置步骤。此外，「港版淡马锡」香港投资管理有限公司（HKIC）亦出现在阶跃星辰的股东名单中。

微软前全球副总裁创办 专注通用人工智慧研发

阶跃星辰于2023年4月由微软前全球副总裁姜大昕创立，公司专注专注通用人工智慧 (AGI) 研发，核心团队汇聚姜大昕、前旷视研究院院长张祥雨、微软亚洲研究院前研究员朱亦博等专家，已发布 22 款自研基座模型。

阶跃星辰获《《麻省理工科技评论》评为DeepSeek以外值得关注四家中国AI初创企业之一。副总裁李璟今年初接受访问时表示，阶跃星辰团队成员逾500人，当中算法及技术人员占比近80%。李璟表示阶跃星辰在创立初期，在融财经、内容创作、智能终端、消费电子等领域，已经和不少行业龙头达成了合作意向。其中包括与财联社合作研发的AI智能体「小财神」，以及与茶百道探索安全巡检等方面的场景应用。

早前市场有传阶跃星辰有意今年在港上市，集资额约5亿美元。