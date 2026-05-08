Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「AI六小虎」阶跃星辰完成新一轮近25亿美元融资 推进港股IPO

商业创科
更新时间：13:32 2026-05-08 HKT
发布时间：13:32 2026-05-08 HKT

内地「AI六小虎」之一阶跃星辰，据报完成新一轮25亿美元融资，并已拆除红筹架构，加速推进港股IPO。

新一轮融资 引入华勤、中兴等产业链企业参与投资

据《科创板日报》报道，阶跃星辰今轮融资，加入引入全球手机ODM商华勤、CMOS图像传感器供应商豪威科技、中兴通讯等企业，覆盖从整机制造到上游核心器件多个环节。

报道又指出，阶跃星辰已于今年4月底完成股改，公司红筹架构已拆除，由有限责任公司变成股份有限公司，这通常被视为赴港IPO的关键前置步骤。此外，「港版淡马锡」香港投资管理有限公司（HKIC）亦出现在阶跃星辰的股东名单中。

微软前全球副总裁创办 专注通用人工智慧研发

阶跃星辰于2023年4月由微软前全球副总裁姜大昕创立，公司专注专注通用人工智慧 (AGI) 研发，核心团队汇聚姜大昕、前旷视研究院院长张祥雨、微软亚洲研究院前研究员朱亦博等专家，已发布 22 款自研基座模型。

阶跃星辰获《《麻省理工科技评论》评为DeepSeek以外值得关注四家中国AI初创企业之一。副总裁李璟今年初接受访问时表示，阶跃星辰团队成员逾500人，当中算法及技术人员占比近80%。李璟表示阶跃星辰在创立初期，在融财经、内容创作、智能终端、消费电子等领域，已经和不少行业龙头达成了合作意向。其中包括与财联社合作研发的AI智能体「小财神」，以及与茶百道探索安全巡检等方面的场景应用。

早前市场有传阶跃星辰有意今年在港上市，集资额约5亿美元。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
将军澳发霉废屋大变身 孝顺仔斥55万为八旬母造安乐窝 巧用一招增设外佣床位
将军澳发霉废屋大变身 孝顺仔斥55万为八旬母造安乐窝 巧用一招增设外佣床位
家居装修
7小时前
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
2026-05-06 18:12 HKT
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
影视圈
2小时前
公屋首派险中伏！全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
公屋首派险中伏 全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
时事热话
21小时前
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
申诉热话
18小时前
90年代「最丑港姐」莫可欣近照罕曝光 曾传与陈淑兰争方中信爆掌掴事件 被指搞大肚逼婚？
90年代「最丑港姐」莫可欣近照罕曝光 曾传与陈淑兰争方中信爆掌掴事件 被指搞大肚逼婚？
影视圈
4小时前
四川猴遭无品男恶意推袭险坠悬崖 网民：企图谋杀︱有片
00:09
四川猴遭无品男恶意推袭险坠悬崖 网民：企图谋杀︱有片
即时中国
6小时前
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
影视圈
14小时前
蒙面贼铜锣湾当街抢手机 夜归女一招退敌：抢唔到仲唔死心想再嚟 同区受害人：我撞到佢｜Juicy叮
蒙面贼铜锣湾当街抢手机 夜归女一招退敌：抢唔到仲唔死心想再嚟 同区受害人：我撞到佢｜Juicy叮
时事热话
2小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
2026-05-07 11:00 HKT