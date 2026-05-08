花旗定长远回报目标14%至15% 拟加码回购股份至300亿美元 香港具集团长远发展重要角色

据彭博报道，花旗集团正式披露最新目标，预计到2031年有形股东权益回报率（ROTCE）将达到14%至15%，并宣布一项价值300亿美元的新股份回购计划。在多年来致力解决监管投诉并摆脱落后形象后，花旗正努力说服投资者相信其逐步追上华尔街对手的计划。

花旗周四（7日）于纽约总部举行投资者日上指出，核心盈利指标ROTCE预计在未来两年可达到11%至13%，而长远目标则定于2031年达到14%至15%。虽然相关预测较早前公布的10%至11%有所上调，但相比起竞争对手摩根大通在2025年录得的20%回报率，花旗的盈利能力仍存有差距。

分析师评价不一

对于花旗提出的新目标，市场评价不一。皇家加拿大银行分析师Gerard Cassidy形容目标「平淡无奇」。然而，瑞银及彭博分析师则认为花旗的资本预测过于保守，反而为未来回报带来惊喜空间。

新回购规模加码至300亿美元

另外，花旗宣布规模达300亿美元的新股份回购计划，较2025年提出的200亿美元大幅加码，惟目前未有设定回购的截止日期。

花旗亦公布扩张计划，包括针对对冲基金的股票业务。花旗市场业务主管Andy Morton透露，计划在2028年前将服务对冲基金的证券借贷业务（Prime Brokerage）规模提升至超过7,000亿美元，较2022年的水平增加逾三倍。

花旗在会上亦表示，公司财富管理业务收入30%来自亚太区，更称香港既是中国企业走向全球的重要跳板，亦是跨国机构拓展中国及亚太地区市场的策略基地。花旗认为，花旗香港因此得以更能充分发挥集团的国际网络优势，专注与客户共同实现增长，并继续为公司的长远发展作出重要贡献。

