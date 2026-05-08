据报迪士尼计划推出超级手机App 整合旗下多项服务

迪士尼高层计划将Disney+与旗下多个手机App，包括Disneyland Resort及Disney Cruise Line Navigator 等手机App，整合成一款超级手机App。

新任CEO预期 Disney+将成为一站式服务入口

今年接任迪士尼执行长的Josh D’Amaro，据报拟简化迪士尼的互动体验。他表示未来Disney+将成为迪士尼与粉丝之间的主要联系管道，是所有事物汇聚的地方。

Josh D’Amaro指出，数百万名Disney+订户并非经常到访主题乐园的迪士尼粉丝。他认为将Disney+放在核心地位，可带来更具互动性的粉丝体验。他预期未来 Disney + 将不只是影音平台，而可能成为整合观看内容、购买商品、游戏互动，甚至预订乐园门票的一站式入口。

上任主席Bob Iger在去年11月，已将Disney+定位为「通往迪士尼一切事物的门户」，未来该平台将包括游戏、电商等服务。

分析忧虑 整合后或有反效果

分析指迪士尼建构超级手机App计划，是希望更多Disney+用户可以看到迪士尼乐园及游轮相关资讯，增加到访乐园或购买迪士尼其他精品及服务的兴趣。但由于Disney+用户与乐园游客未必是同一批客户，日后在Disney+上经常出现迪士尼乐园或其他服务的广告，或许会引发反效果。

迪士尼日前公布季绩，在截至3月28日的第二财季，整体收入按年增长7%至251.7亿美元，高于分析员预期。迪士尼表示，旗下面向消费者 (DTC) 业务，包括 Disney + 在内，本季首次达成双位数利润率。娱乐事业营业利润按年增 6% 至 13.4 亿美元，主要受惠 Disney + 订阅与广告收入增长，以及《优兽大都会2》、《阿凡达：火与烬》等大片的票房收入。