Z世代靠「纸本邮件」逆袭突围 订阅模式成稳定收入 月入可逾10多万

随着智能手机出现，如今演变成数码与AI主导的时代，纸本媒介早已逐渐式微，但一班Z世代创作者却靠着「实体邮件」（Snail Mail）订阅模式，创造出新商机，有创作者甚至每月稳定进账数千美元，成功摆脱过往「月光族」的生活压力。

每月寄900封信 摆脱月光族

据《CNBC》报道，28岁的Kiki Klassen为一位全职餐厅集团社媒经理，在TikTok与Instagram各有逾万粉丝。她自2024年起经营副业「The Lucky Duck Mail Club」，每月手工制作近900份亲笔信件、插画明信片或饰品，主题涵盖星座、生肖等创意概念，有时更连续一周、每天花6小时包装，并亲自去邮局寄送。

28岁的Kiki Klassen为一位全职餐厅集团社媒经理，在TikTok与Instagram各有逾万粉丝。她自2024年起经营副业「The Lucky Duck Mail Club」。

每月手工制作近900份亲笔信件、插画明信片或饰品，主题涵盖星座、生肖等创意概念。

不过，这项订阅服务每期收费约8美元（约62港元），可让其平均每月创造约4,385美元收入（约3.4万港元）；扣除邮费等成本后，仍维持约70%的利润率，成为一项稳定额外收入来源。她更坦言，这项副业已让她不再需要为日常开支精打细算。

这项订阅服务每期收费约8美元（约62港元），可让其平均每月创造约4,385美元收入（约3.4万港元）；扣除邮费等成本后，仍维持约70%的利润率。

绘制地标画 料月入逾14万

另一位美国25岁创作者Trinity Shiroma在IG拥有将近5万名粉丝，透过「The Architecture Club」经营实体邮件订阅服务，每月以世界知名地标如纽约大都会艺术博物馆、巴黎花神咖啡馆等创作插画，并附上信件与DIY制品，寄给来自各地逾2,700名订户。她绘制一幅地标画需两周，然后印刷副本，再花约一周时间包装及寄送。

美国25岁创作者Trinity Shiroma。

她去年9月寄出了首批邮件，到12月就已经拥有逾1,300名订户。由于每份邮件的成本仅2美元，每月订阅费用则为8.88美元，估计今年5月有望获利18,300美元（约14.3万港元），让其感到出乎意料，并成为其主要收入来源。她又指，订阅服务已帮助其与丈夫搬大屋，并且新屋足以容纳办公室、一间客房和私人工作室。

她每月以世界知名地标如纽约大都会艺术博物馆、巴黎花神咖啡馆等创作插画，并附上信件与DIY制品，寄给来自各地逾2,700名订户。

经营迷你食谱 速吸4000客

此外，加拿大多伦多一位26岁摄影师Bo Natakhin，于3月开始全职经营实体邮件订阅服务「Little Kitchen of Bo」，并在4月寄出其首本52页的迷你食谱，每期售价20美元（约156港元），吸引近4,000订户。

他起初在TikTok发布烹饪影片累积人气，为了完成内容制作，他曾连续一个月每日工作长达12小时，连周末也工作。他又指，此模式有助其计划储钱与妻移居巴黎，并报读蓝带厨艺学院转型厨师。

Bo Natakhin于3月开始全职经营实体邮件订阅服务「Little Kitchen of Bo」。

他起初在TikTok发布烹饪影片累积人气，为了完成内容制作，他曾连续一个月每日工作长达12小时，连周末也工作。

已成新一代斜杠创业新途径

报道指出，这类实体邮件订阅模式结合怀旧与手作元素，迎合疫情后消费者对「实体体验」的需求，在Z世代青年间掀起风潮，不少创作者透过社交平台累积粉丝及吸引订阅，目前TikTok上与「Snail Mail」有关帖文更已超过15万则。

有分析认为，有关服务不仅具备商业潜力，也让创作者累积品牌影响力与经营能力，成为新一代斜杠创业新途径。

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