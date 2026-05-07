LME称香港仓储增长超预期 设施已近满负荷 拟年底前增1至2个仓库

港交所旗下伦敦金属交易所（LME）于2025年1月将香港纳入其全球仓库网络，现时在港已有15个认可仓库投入运作，已储存约2.5万公吨有色金属。LME行政总裁张栢廉（Matthew Chamberlain）接受访问时表示，香港的仓储增长超乎预期，并透露香港目前的所有仓库及配套设施目前均已接近满负荷，预期最快今年底前将会在港新增1至2个认可的仓库，总容量增至3万吨。

主要放铜、镍等高价值金属

张栢廉表示，目前超乎预期的金属仓储量反映在港设立认可仓储设施的定位充满吸引力，同时这亦受惠于在过去一年的波动的市场中，内地与世界其他地区之间的进出口的双向开放，香港作为距离上海最近的认可仓储设施拥有突出的物流优势。

张栢廉还说，现时香港的仓库主要存放铜、镍、锌、锡等高价值金属，面临著接近满负荷的挑战，有部分客户更因此无法将金属存放至香港，明白香港的土地稀缺，且LME对储存金属的建筑物类型有相当严格的要求。不过张透露，预期本地营运商或已找到解决方案，已有合适仓储建筑被确认，最快今年内有望在港新增1至2个认可仓库，让总容量增至3万吨。

北部都会区是合适仓库地点

被问及北部都会区是否是合适的仓库地点。张栢廉表示，香港的认可仓库主要集中于三地区，包括西九龙沿驳船码头、葵涌和青衣货柜码头，以及大部分位于新界元朗一带，北部都会区非常接近元朗，并据了解香港的大部分金属靠公路跨境运输而来，所以在靠近深圳的北部都会区设立仓库也是非常合适的。

有运营商希望LME放宽限制，以便可找到更合适的仓库。张栢廉表示，LME能成为全球标准和值得信赖的全球金属交易所，正是对储存有严格的标准，同时放宽标准或会削弱LME仓储的价值，因此LME对放宽限制必须格外谨慎。他续指，目前LME已经发布了一份市场咨询文件，以听取市场对于低价值的铝能否存放在室外的意见，惟强调会在市场同意且确认安全下才会执行。

地缘政治改变市场金属流向

谈及近年的地缘政治对金属交易影响。张说，近年是金属交易的活跃的时期，在过去几年，由于对俄罗斯的制裁和美国关税问题，以及近期的中东战争，改变了市场上大量金属的流向，这为LME创造了很多机会，推升了交易量，以数据而言，2025年是LME交易量创新纪录，到今年首季的整体成交更比去年同期增长26%，按月计，今年3月是LME历来交易第二最活跃的月份。