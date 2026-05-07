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AI炒股蚀多赚少？两周测试比赛 投资组合劲蚀三分一资金

商业创科
更新时间：09:36 2026-05-07 HKT
发布时间：09:36 2026-05-07 HKT

AI能否取代基金经理操盘炒股，一直是投资界的关注点。有科技初创公司策划了一次投资竞赛，由8个AI系统参与，结果蚀多赚少，整个投资组合在两周赛事后，最终劲蚀约三分一资金。

AI擅长做研究 仍未能把握好交易时机

今次比赛由科技初创公司Nof1运营的平台Alpha Arena策划，Alpha Arena安排了Claude、Gemini、ChatGPT、Grok、千问等8个AI系统，以1万美元为投资资本，在两周比赛中投资美股科技股。比赛挑战多种信号交易、采取防御性策略、对竞争对手表现作出反应，以及使用高杠杆操作等项目。

结果整个投资组合最终劲蚀约三分一资金，在所有32组结果中，仅有6次实现盈利。Nof1创始人Jay Azhang表示，大语言模型本身其实无法真正赚钱。基本上需要一整套非常复杂的约束框架、支撑系统和数据平台，才有可能给予AI发挥的机会。

Jay Azhang又指出，大语言模型擅长做研究，以及为某些任务寻找并调用合适工具。但AI目前仍不知道影响股价表现因素，如分析师评级、内部交易和市场情绪变化有多重要。他又认为AI暂时仍未能把握好交易时机，错误设定仓位规模，以及买卖过于频繁。

过去数年，华尔街投行已将AI技术引入识别欺诈、分析资讯等各项工作，但真金白银投资，仍是少数必须有人类参与的工作之一。

AI投资有「个性」 要靠管理改善投资表现

博客Flat Circle追踪了11个与市场相关的竞技平台，他发现多数比赛结果显示，AI系统接获相同指令时会作出非常不同的决定。例如在Alpha Arena平台的投资比赛中，Gemini并不排斥做空，千问则倾向借助高杠杆承担风险。

运营Intelligent Alpha的Doug Clinton认为，AI系统有其「个性」，必须像管理人类分析师般去管理它们。Intelligent Alpha旗下有一个基金，就AI预测企业盈利的表现发布其自身的基准。Intelligent Alpha会为AI系统提供财报文件、分析师预测、业绩电话会议纪要、宏观经济数据等资讯，以及最多10次网络搜索权限。去年第四季度，OpenAI的ChatGPT对盈利预期变动方向的判断准确率达到68%。

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