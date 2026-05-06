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标普料港楼价今年升10% 「一直压抑需求正释放」 惟明年升幅或放缓

商业创科
更新时间：16:07 2026-05-06 HKT
发布时间：16:07 2026-05-06 HKT

评级机构标准普尔报告指出，本港楼价年初至今已升约5%，预计余下时间仍能再升3至5%，全年升幅料8至10%，主要由于资金持续流入，以及一直压抑的买楼需求正在释放。但该机构认为，楼市复苏步伐将较以往温和，升势亦已开始放缓，预计明年楼价升幅为0至3%。

「压抑买楼需求超越其他因素」

标普指出，未来两年香港楼市进入温和复苏阶段，「被压抑的买楼需求或会超越其他因素」，但楼价升幅或开始放缓，主要由于租金升幅开始追不上楼价升幅，令投资回报率下降；同时中东局势引发通胀上升，息口进一步下行机率不大；而且学生宿舍床位正陆续增加，均影响楼价升幅。

相关新闻：大摩再唱好楼价 上调今年升幅至12% 受中东及内地资金推动

今年一手楼交投料维持2.1万宗

标普预计，今年一手楼成交量或会维持在2.1万宗水平，而随著需求逐渐满足，预计2027年交投量会降至约1.8万宗，仍较2022及2023年的低迷水平高。

投资者需求成楼价催化剂

该机构指出，楼价未必会因为供不应求情况而大升，其催化剂相信来自投资者需求增加，「或会带来意想不到的惊喜」，当中包括内地投资者，并估计在一些大型楼盘中，投资者占总成交比例达30至60%。

发展商投地竞争趋激烈

投地方面，标普表示，信贷评级较高的发展商安然度过早前下行周期，包括去库存、减少投资及增强资产负债表，而随著市场复苏，发展商的现金流EBITDA改善，未来一至两年的投资开支将会重拾增长，短期投地将会更激烈。

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