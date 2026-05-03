阿贝尔担正巴郡股东会 强调不为AI而AI 巴菲特谈苹果巨额回报 「我甚么都没做」

「股神」投资旗舰巴郡每次公布业绩后，股东大会往往是市场焦点所在，而今次股东会更是巴菲特掌舵60年来首次退居幕后，并且是新任CEO阿贝尔（Greg Abel）的首场公开考试。阿贝尔在会上就人工智能（AI）等议题发表了看法，当中明确表示巴郡将审慎思考如何利用AI创造价值，但「不会为了AI而AI」。此外，巴菲特亦在会上向全体股东分享了两大「周年纪念」事件，其中谈到苹果的投资。

阿贝尔警示AI技术风险

阿贝尔在会上谈到AI时表示，巴郡将以范围聚焦、以创造实际价值为导向的方式部署AI，明言「只有看到真实价值才会出手投资，AI必须对我们的业务有实质性的增益」，但他亦提到AI应用为所有业务带来了机遇。不过，他同时指AI技术对人类有潜在风险，公司将保持高度关注。

他提到，数据中心的大规模建设及其对电网带来的需求压力，正为公用事业领域创造可观的增长机会；然而，将数据中心用电成本与普通电网用户隔离、并确保由用电企业自行承担，至关重要。

在问答环节上，一位身穿西装的「巴菲特」在大萤幕上提问：投资者为何应该长期持有巴郡股票。其后阿贝尔揭出影片并非真实影像，而是利用AI技术产生的「深度伪造」（deepfake）影片，以向在场股东提示了网路安全风险。

拥庞大现金 「不受制任何人」

针对上述提问，阿贝尔则强调巴郡拥有​​3,970亿美元巨额现金储备的强大实力，赋予了集团充份的行动自由，明言「我们拥有现金和美国国债，这有几个用途」、「我们不打算受制于任何人」，并重申了巴菲特长期坚守的核心投资与经营理念。

他表示，以美债形式持有现金、保持财务独立、灵活配置资本、注重税务效率，以及对「ABC」——即傲慢（Arrogance）、官僚主义（Bureaucracy）和自满（Complacency）保持高度警惕，仍是巴郡重中之重。

采少数持股策略 具四大核心

此外，被问到如何看待庞大股票投资组合时，阿贝尔强调采取以少数核心持股为锚的集中投资策略。他将苹果、美国运通、穆迪和可口可乐称为「核心四强」，又提及了日本五大商社的大规模持股，将其列为投资组合的另一关键支柱，并强调对这些公司的长期持有承诺。除了上述核心持股外，阿贝尔还点名了其他几项重要投资，包括美国银行、雪佛龙和Alphabet。

他表示，自己将在投资管理上扮演更积极主动的角色，根据情况对持股进行增持或调整，并补充指在投资决策上，绝对是与巴菲特协同合作」。

巴菲特给予阿贝尔100分

另一方面，巴菲特在会上亦向全体股东分享了巴郡两大周年纪念事件，其一是董事会对于「焕新」变动的投票。他指出，「阿贝尔做了我以前做的所有事，甚至还做了更多」，而且所有方面都做得更好，所以为这个决定「打100分」。

巴菲特在会上亦回顾了大约十年前决定将一半资源的10%转移出去，最后，「花了大约350亿美元购买苹果公司的股票」，并直言基本上就是将钱交给苹果管理层，让巴郡看起来更好，而自己不用做任何工作，「这是我们最喜欢的运作方式」。他续指，「那350亿美元，算上股息、已实现增值、未实现增值，已经变成了1,850亿美元」。

盛赞库克是商业管理奇迹

同时，巴菲特给予了苹果CEO库克很高评价。他提到，库克当年接替苹果传奇人物的位置后，其成绩「简直是美国商业管理的奇迹之一」；又指「库克也宣布要退休了。如果库克能接受大家的感谢，我们的股东们向他道谢，那是很合适的」。

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