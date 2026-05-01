Uber收购网约的士平台「飞的」未提交易作价 两者将如常营运「续投资香港的士业」
更新时间：17:00 2026-05-01 HKT
发布时间：17:00 2026-05-01 HKT
发布时间：17:00 2026-05-01 HKT
Uber宣布收购香港网约的士平台「飞的」（FlyTaxi），未提交易作价。收购后「飞的」将继续如常运作，现已使用「飞的」或 Uber App 的司机及乘客将不受任何影响。
Uber强调，是次收购是持续投资香港的士业的重要里程碑，将结合「飞的」的本地专业优势与Uber的领先科技及营运专长，加快推动香港的士行业整体发展，
「飞的」在2013年推出，创办人Simon Siu表示，公司与Uber合作，能够借助Uber的全球技术优势，确保本地的士业持续创新和蓬勃发展。
Uber香港区总经理钟志霆表示，「飞的」是香港初创企业的成功故事，也是本地的士领域的先驱。未来透过结合「飞的」的本地专业知识与Uber的科技，将协助司机拓展业务，
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