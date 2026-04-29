Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Olaf成机械人商业化先例 迪士尼6月再有Pixar主题 预告扩建「独特、创新」

商业创科
更新时间：10:30 2026-04-29 HKT
发布时间：10:30 2026-04-29 HKT

Olaf的登场不仅为20周年庆典掀起最后高潮，也标志着香港迪士尼在角色互动体验上的技术升级，更有业界人士形容迪士尼为率先成功将机械人商业化的企业。港迪营运副总裁Alex Clifton透露，20周年庆典于6月7日结束后，园区将「几乎直接」进入夏季Pixar主题庆祝活动，配合《反斗奇兵5》上映，推出日间及夜间节目，并有一系列独家商品及餐饮体验。

后续扩建计划方面，Alex称Pixar主题扩建将是「非常独特、技术创新」，目前正与幻想工程团队紧密合作，将新技术及新叙事方式带入园区；其后还将有Marvel主题大型扩建项目，同样主打「高科技、高冲击力、高速度」，意味港迪在未来数年的资本开支将持续投入，Olaf机械人的研发经验或可为后续项目提供重要技术参考。

Alex称Pixar主题扩建将是「非常独特、技术创新」，目前正与幻想工程团队紧密合作，将新技术及新叙事方式带入园区。
Alex称Pixar主题扩建将是「非常独特、技术创新」，目前正与幻想工程团队紧密合作，将新技术及新叙事方式带入园区。

Olaf边际效益难以估量

单个Olaf机械人研发成本逾百万美元，但其带动的边际效益难以估量。除门票收入外，主题商品（包括夏日Olaf系列、音乐盒等）、主题餐饮（Olaf软雪糕、加冕圣代）、酒店主题套房及房间惊喜礼等，均构成完整消费链条。Alex Clifton强调，「Olaf的到来让魔雪奇缘世界成为真正充满生命力的园区，为游客体验增添新的活力、惊喜和互动层次。」

Olaf的到来让魔雪奇缘世界成为真正充满生命力的园区，为游客体验增添新的活力、惊喜和互动层次。
Olaf的到来让魔雪奇缘世界成为真正充满生命力的园区，为游客体验增添新的活力、惊喜和互动层次。

值得留意的是，巴黎迪士尼乐园亦设有魔雪奇缘世界，而Olaf自走机械人亦率先在当地亮相，Alex Clifton在访谈中坦言，「我知道Olaf在巴黎很开心，我相信他在香港、在中国与宾客见面也会度过美好时光」，并强调每个魔雪奇缘世界「都是独特的」。Dawson则称，团队感到「非常幸运能在香港率先探索这项技术」。

相关文章：迪士尼Olaf机械人迎黄金周 动画师伙工程师亲手编程 黄仁勋扬言「具灵魂实体AI」

英伟达GTC大会下周震撼登场 憧憬新晶片及「龙虾」平台 专家提醒入市宜分3注

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁掀议 女事主突改口称「与闺蜜幻想」｜Juicy叮
时事热话
2小时前
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
特级怨种︱野蛮阿婆护短「熊孩」孙狂骂司机 天津汉2年发同一片835次诉不公
奇闻趣事
2026-04-28 07:30 HKT
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
落难手机龙头成功转型发「光」 诺基亚股价16年高 专家解读光通讯市场前景大｜星市攻略
投资理财
5小时前
以同理心点亮不平凡 师生并肩跨越成长障碍 匡智张玉琼晨辉学校六度荣膺行政长官卓越教学奖 陪伴学童绽放闪亮人生 点亮不平凡的轨迹：信念驱动创新改变
教育资讯
2小时前
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
蔡卓妍林俊贤结婚丨阿Sa坐拥5物业身家过亿已立遗嘱 与月入六位数老公Elvis财力大揭秘
影视圈
18小时前
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
《正义女神》大结局剧透 佘诗曼为继女上庭对抗陈炜 「高成彬」下场曝光因母成魔？
影视圈
14小时前
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
内地客呻西贡食海鲜一肚气？自购海鲜餐厅代加工 不满「失踪式上菜」被当隐形人 网民：本地人都不会去
饮食
18小时前
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
湾仔街坊面包店$10三个菠萝油 「时光倒流价」引热议：都唔知有冇钱赚  店员亲解平价有理由！
饮食
19小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
网传不锈钢煲有假货？拆解不锈钢厨具编号 消委会教6招防重金属
食用安全
19小时前