Olaf成机械人商业化先例 迪士尼6月再有Pixar主题 预告扩建「独特、创新」

Olaf的登场不仅为20周年庆典掀起最后高潮，也标志着香港迪士尼在角色互动体验上的技术升级，更有业界人士形容迪士尼为率先成功将机械人商业化的企业。港迪营运副总裁Alex Clifton透露，20周年庆典于6月7日结束后，园区将「几乎直接」进入夏季Pixar主题庆祝活动，配合《反斗奇兵5》上映，推出日间及夜间节目，并有一系列独家商品及餐饮体验。

后续扩建计划方面，Alex称Pixar主题扩建将是「非常独特、技术创新」，目前正与幻想工程团队紧密合作，将新技术及新叙事方式带入园区；其后还将有Marvel主题大型扩建项目，同样主打「高科技、高冲击力、高速度」，意味港迪在未来数年的资本开支将持续投入，Olaf机械人的研发经验或可为后续项目提供重要技术参考。

Alex称Pixar主题扩建将是「非常独特、技术创新」，目前正与幻想工程团队紧密合作，将新技术及新叙事方式带入园区。

Olaf边际效益难以估量

单个Olaf机械人研发成本逾百万美元，但其带动的边际效益难以估量。除门票收入外，主题商品（包括夏日Olaf系列、音乐盒等）、主题餐饮（Olaf软雪糕、加冕圣代）、酒店主题套房及房间惊喜礼等，均构成完整消费链条。Alex Clifton强调，「Olaf的到来让魔雪奇缘世界成为真正充满生命力的园区，为游客体验增添新的活力、惊喜和互动层次。」

Olaf的到来让魔雪奇缘世界成为真正充满生命力的园区，为游客体验增添新的活力、惊喜和互动层次。

值得留意的是，巴黎迪士尼乐园亦设有魔雪奇缘世界，而Olaf自走机械人亦率先在当地亮相，Alex Clifton在访谈中坦言，「我知道Olaf在巴黎很开心，我相信他在香港、在中国与宾客见面也会度过美好时光」，并强调每个魔雪奇缘世界「都是独特的」。Dawson则称，团队感到「非常幸运能在香港率先探索这项技术」。

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