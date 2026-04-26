内地促加强互联网平台算法治理 保障新就业群体权益

中共中央办公厅、国务院办公厅发布「关于加强新就业群体服务管理的意见」，要求加强互联网平台算法治理，督促互联网平台企业规范算法，提高透明度，保障新就业群体对算法规则的知情权、参与权及选择权。

算法应合理确定计价规则

文件指出，互联网平台企业应优化调整算法规则，充分听取工会、新就业群体代表等意见，合理确定分配规则、计价规则、时长预估等；并定期审核、评估、验证算法机理和应用结果，严格执行算法备案制度。文件指，应注重应用人工智能、物联网等创新技术优化算法，依法开展算法安全评估和监督检查工作。

新就业群体权益纳入社会责任评价体系

文件又提出，督促互联网平台企业、快递企业等，根据工作任务、劳动强度等合理确定新就业群体劳动报酬，及时足额支付；保障新就业群体休息权益，加强恶劣天气等特殊情形下的劳动保护。 文件指，依法依规查处不合理收费抽佣、不公平分配流量，以及滥用市场支配地位等违法违规行为，把新就业群体合法权益保障纳入企业社会责任评价体系，支持相关社会组织推动促进行业自律。

国务院：新业态大量涌现 目标2027年完善工作机制

当局指出，当前中国新兴领域迅速发展，尤其是以互联网平台为支撑的新业态大量涌现，聚集了规模庞大的新就业群体，当局主要目标是在2027年，有效协同的工作机制进一步完善，新就业群体逐步规范，从业环境显著改善，合法权益有力保障，并再过3至5年，新就业群体服务管理制度更加健全，全面发展取得更为明显的实质性进展。