国泰首度发行20.8亿港元公开债 非公营企业最大笔

国泰（293）宣布，成功为一笔3年期固定利率的港元债券定价，总额为20.8亿元，票息每年3.78厘，是国泰首次在港元公开债券市场筹集资金，同时亦是本港非公营企业在港发行最大规模的港元公开债券。

​国泰指反应热烈 获基金公司认购

国泰指出，是次发行反应热烈，获得不同类型的投资者认购，包括资产管理公司、银行及私人银行等。

​用于一般用途 国泰：属惯常融资活动

​国泰计划将发行债券所得款项用于营运资金及一般企业用途。该债券发行属于国泰25亿美元中期票据计划的一部分。国泰已向本港联交所申请债券上市及买卖许可。

​国泰指出，每年均会筹集资金，属惯常的融资活动，其中会考虑整体资金需求、当前经济环境、保持多元化的融资渠道以及融资成本等多项因素。国泰认为，这是一个在港元公开债券市场筹集资金，同时进一步拓展公司的融资来源多元化的好机会。

​CFO：巩固香港国际金融中心领导地位

​国泰财务总裁沈碧嘉表示，该集团首度宣布发行港元公开债券，充分体现国泰植根香港的一贯承诺，其透过参与并支持香港金融市场的发展，为巩固香港国际金融中心的领导地位作出贡献。

​她续指，正投资远超1000亿元，用于机队、客舱、机场贵宾室及数码创新，这些投资旨在实现其成为顾客最喜爱服务品牌的愿景，同时加强香港作为国际航空枢纽的地位。

汇丰：本地发行人基础扩阔

汇丰债务资本市场大中华区董事总经理伍富斌表示，国泰是次首度公开发行港元债券，自2021年以来重返公开债券市场，正正体现港元债券市场持续为本地企业龙头提供稳健可靠的融资渠道。他表示，是次交易为香港非公营企业历来最大规模的公开港元债券发行，亦是首宗航空公司的公开港元债券发行，反映本地发行人基础持续扩阔。

伍富斌指，在本地市场集资，资金可以配合国泰营运中需要动用港元的部分，同时建立更多元化的融资渠道，将继续发挥在本地货币市场的专业知识与能力，协助发行人把握港元市场机遇，建立长远的融资策略，并支持香港的《固定收益及货币市场发展路线图》，继续增强市场流动性及吸引更多参与者。