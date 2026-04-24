本田CEO参观内地汽车零件厂后 直言应对中国同行「毫无胜算」

本田CEO三部敏宏，据报2月尾参观内地汽车零件制造商厂房后，对厂房的生产速度及效率感到震惊，表示面对中国同业竞争「毫无胜算」。

惊讶工厂已实现全自动化

据《日经亚洲」报道，三部敏宏于2月尾曾在内地参观汽车零件制造商厂房，惊讶从零件采购到物流管理，厂房内所有环节都实现了自动化。

三部敏宏当时表示，与内地汽车业抗衡，日本车企显得「毫无胜算」。据报他后来与日本汽车零件供应商反映「必须迅速采取行动」，才可以在与中国同行竞争中取得一些进展。

受美国取消电动车税务优惠政策影响，本田在2025年中被迫转型。三部敏宏承认，美国政策转变或会拖慢本田转向生产电动车的进程，但认为本田有责任逐步淘汰油车应对全球暖化。

三部敏宏去年在本田年度财报中曾形容中国电动车像智能手机，配置上让年轻车主享受到数码化的处。反观日本及德国汽车，则像传统折叠手机，予人旧时代产物的感觉。

内地销售低迷 计划缩减两厂房

面对内地电动车竞争，本田在中国的销量，由2020年的162万辆，下挫至2025年的64万辆。受销量低迷冲击，本田已计划关闭内地两座厂房，届时本田在内地年产能将由120万辆减至72万辆。

为维持竞争力，本田除了调整各地区销售策略以整合资源，例如刚公布退出南韩汽车市场。本田亦计划恢复独立研发部门，安排数千名工程师转到拥有更大自主权的厂房，以鼓励研发创新，应对中国汽车同行的竞争。