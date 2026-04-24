应对油价急升 外卖平台升级送递员入油优惠 每公升汽油最多悭10.5元

今年初以来油价持续上升，送递车手营运成本压力显著增加。为减轻车手负担，外卖平台Keeta 宣布与油公司提高优惠力度，全面升级送递员专属入油优惠。

每公升汽油 加码最多减10.5元

Keeta表示，与多间油公司合作，为送递车手提供更高折扣优惠。其中，Esso 优惠由原本每公升汽油减 8.3 元，增至每公升减10.5 元，增幅达 26%。

连同其他优惠，Keeta送递车手现时可享油站专属汽油折扣如下：

ESSO：

汽油 每公升减10.5元 柴油 每公升减16元



中石化

中石化汽油 每公升减6.5元 中石化超级汽油 每公升减7.8元 中石化柴油 每公升减17.2元

蚬壳

无铅汽油 每公升减8.7元 特级无铅汽油 每公升减8.7元

Keeta指出送递员是外卖平台紧密合作伙伴，了解到车手面对油价上涨的压力，迅速以行动为送递员提供即时、有效的支援。Keeta亦透露将密切关注行业情况，并探索更多送递员福利及支持措施。

是次优惠升级已经生效，所有 Keeta 送递员均可申请专属折扣卡，于全线Esso、蚬壳、中石化油站出示即可享有入油优惠。

消委会油价资讯通数据显示，现时普通无铅汽油零售牌价为32.39至32.54元，特级无铅汽油零售牌价为34.19元至32.39元。政府于月初为公用或商用车辆、船只提供每公升3元的柴油补贴，预计动用公帑约18亿元。