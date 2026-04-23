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雀巢首季销售胜预期 确认出售Blue Bottle予瑞幸咖啡股东

商业创科
更新时间：14:52 2026-04-23 HKT
发布时间：14:52 2026-04-23 HKT

雀巢公布首季销售增长远超预期，原因是更多人购买其生产的咖啡和宠物食品。此外，雀巢在业绩中披露，已同意将旗下蓝瓶咖啡（Blue Bottle）出售予瑞幸咖啡股东大钲资本（Centurium Capital），预计今年上半年完成。

截至3月底止，集团录得销售额213亿瑞士法郎，按年下降5.8%，符合市场预期。剔除汇率波动和收购影响，雀巢首季自然销售增长3.5%，较预期的2.4%为佳。同时，雀巢维持了全年业绩指引，预计全年自然销售增长将在3%至4%之间，并预计基本交易营业利润率将高于去年。

另一方面，雀巢已开始与潜在合作伙伴洽谈出售饮用水及饮料业务，以及开始为维他命业务寻找买家。

相关文章：瑞幸大股东据报低价购Blue Bottle 打造高端及平价双品牌策略 助进军美国市场

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