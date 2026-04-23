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马斯克确认数百万Tesla车主 须升级电脑才可实现全自动驾驶

商业创科
更新时间：13:11 2026-04-23 HKT
发布时间：13:11 2026-04-23 HKT

马斯克（Elon Musk）于周三透露，数百万名Tesla（TSLA）车主，未来或需要升级汽车电脑才可以实现完全自动驾驶。马斯克的说法，或会令Tesla面临新一波的法律挑战。

计划建「微型工厂」 助车主升级硬件

马斯克在Tesla季度业绩电话会议中透露，搭载第三代驾驶辅助技术「Hardware 3」的Tesla车款，需要更换新电脑及摄影机，才可以实现全自动驾驶。

这批Tesla车款于2019年至2023年发售，涉及数百万部汽车。马斯克表示由于更换硬件工作量大，如果只在服务中心更换，速度将会非常缓慢，因此正考虑在主要都市区兴建「微型工厂」，分担更换硬件的工作。马斯克表示升级硬件工作将会很困难及很麻烦，但承诺会完成升级工序。

Tesla 财务长曾承诺 不会放弃这批车主

配置「Hardware 3」Tesla车款的车主，一直向Tesla及马斯克施压，要求清楚回复，他们的Tesla汽车能否运行全自动驾驶系统。马斯克在去年初承认，「Hardware 3」不足以运行更高级版本的全自动驾驶技术。

Tesla财务长Vaibhav Taneja于去年10月曾表示，自己都是配置「Hardware 3」Tesla车主，强调未有放弃「Hardware 3」，将会好好照顾这批Tesla车主。

数百万名Tesla车主期望只需要一次软件更新，配置「Hardware 3」Tesla车款就可以运行全自动驾驶系统。现在马斯克指出必须升级硬件，或会令这批车主向Tesla发起法律挑战。

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