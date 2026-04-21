支付宝推「AI付」 支援「龙虾」智能体支付 承诺「你敢付我敢赔」

支付宝宣布推出「AI付」新功能，支援OpenClaw（俗称「龙虾」）类AI智能体完成缴费、购买Token、购物等支付服务。用户只需对智能体说出支付需求，经授权确认即可完成交易，无需编写代码或复杂配置。

多平台首发上线 一键安装即用

目前，阿里云龙虾平台JVS Claw及蚂蚁数科DTClaw已率先预装支付宝AI付上线。Claude Code、Hermes Agent等其他「龙虾」类智能体亦可一键安装使用。用户在官网安装服务后，对智能体说「开启支付宝支付功能」，按指引完成授权开通，即可调用支付宝完成付费。

安全方面，支付宝AI付要求用户手动开通并完成身份检验，支付时需本人授权确认，配合7×24小时智能风控系统，并承诺「你敢付我敢赔」。支付宝表示，正加速构建AI支付新基建，为开发者提供支付MCP Server、AI打赏、订阅付费等服务，助力企业与个人零门槛接入AI支付。