国泰指6月后运作全数定期航班 国泰航空3月载客量增24%

国泰（293）公布3月营运数据，国泰顾客及商务总裁刘凯诗表示，月内客、货运需求表现强健，但航空燃油价格显著上升。国泰早前整合了5月中旬至6月底的航班，刘凯诗称，计划于6月后运作全数定期客运航班，惟视乎中东最新局势发展及航空燃油价格走势。

料国泰航空4月市场需求稳健

国泰公布，国泰航空3月份载客量按年增加24%，可用座位公里数增9%；今年首三个月，载客量较2025年同期增加20%。刘凯诗指，由于旅客调整出行路线而带动需求上升，集团于3月及4月增加了前往欧洲的航班及运力，受中转客流增加带动，长途航线的预订有所上升，加上复活节假期的推动，预计4月的市场需求将保持稳健。

香港快运3月载客量超过75万人次

香港快运方面，国泰指，3月载客量超过75万人次，按年增加22%，可用座位公里数则增加12%；2026年首三个月，载客量按年增加18%。刘凯诗表示，香港快运于3月延续增长势头，需求增幅超越运力增长，东南亚及东北亚多个航点深受顾客欢迎。她又指，香港快运将于7月17日起，开通每日往返无锡的直航服务，进一步拓展在中国内地的航线网络。

3月表现反差受中东及燃油成本影响

刘凯诗表示，3月份的整体表现呈现反差，一方面因应中东的局势发展，出行需求转向其他航空枢纽，集团客运量因而表现稳健；另一方面，航空燃油价格自3月以来显著上升，为全球航空公司带来沉重的成本压力。

刘凯诗表示，削减运力是迫不得已的最后选择，集团整合了于5月中旬至6月底期间营运的少量客运航班，相关整合涉及国泰航空在此期间占总数约2%的客运航班，及香港快运在此期间占总数约6%的客运航班。

她表示，集团计划于6月后运作全数定期客运航班，惟视乎中东最新局势发展及航空燃油价格走势，将保持灵活应对，致力维持航线网络与航班班次，以保障顾客、商业伙伴及香港国际航空枢纽的利益。