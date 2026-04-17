百佳传卖盘 港澳分店达240间 北上潮冲击缩舖 90年代「黄老太」广告创一代回忆

怡和集团据报计划收购长和（001）旗下的百佳超市，并拟将之与怡和旗下DFI零售全资拥有的「惠康」合并。本港两大超市几十年来在市场上斗得激烈，如今突然爆出收购消息，若交易落实，两间昔日劲敌将组成香港市场的超市巨无霸。

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回顾百佳逾半世纪的发展，在香港零售史上留下了不少经典印记。百佳超市由老牌英资公司屈臣氏集团于1972年创立，首家分店设于赤柱。品牌早年主要进驻高尚住宅区、洋人聚居地或主打中产客群的美孚新邨。百佳自创办初期便展现出创新的营销思维，翻查1973年跑马地山村道分店开业的报章广告，该店不仅是全港首家提供免费泊车位的超市，更首创记帐服务，顾客只需开立户口即可「逢月尾结帐一次」，免却携带现金的烦恼。

为应对同行竞争，百佳其后大胆将品牌主色调由红色改为蓝色，并积极扩充规模。时至今日，百佳在香港及澳门设有逾240家分店，旗下更拥有多个知名零售品牌，包括FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL等。

「黄老太」深入民心 掀影视恶搞热潮

在80年代之前，由于超市定价偏高且选址局限，发展一直未成气候。直至90年代香港零售业步入全盛时期，百佳与惠康经常爆发激烈的「劈价战」。每逢星期五，两家超市均会在报章刊登多页减价广告，重点均落在「平」及「悭」之上，当时惠康标榜「平通街价」满足大众生活需求。

而要数百佳最成功的宣传企划，必定是「黄老太」系列广告。当年百佳标榜聘请性格强悍、不留情面的「黄老太」担任首席买手兼品质控制主任，为求价廉物美四出奔走格价，令员工「闻风丧胆」 。这系列广告荣获香港广告界最高荣誉金帆大奖 。黄老太的形象深入民心，甚至周星驰在电影《百变星君》大结局中化身黄老太打败反派，风头一时无两 。

开创超级广场先河 引领零售新概念

百佳亦曾是带领创新零售模式的先驱，1996年，百佳在黄埔花园开设全港首间占地达4.5万平方呎的超级广场（Superstore）。该店部分区域采用无天花板设计，并将西方现代超市概念与传统湿货街市合二为一，除一般生活产品外，更兼售新鲜活鱼海鲜、蔬果及烧味等中式美食 。

为配合宣传，百佳当年更找来郑伊健担任代言人，在超级广场内取景拍摄主题曲《发现》的MV 。1997年起，百佳将超级广场概念扩展至北角和富中心、铜锣湾兴利中心及蓝田丽港城等多个地点，短短两年间在港九新界开设了28间超级广场，颠覆了港人的购物模式。

近年发展转趋保守 Fusion「降级」掀热话

2007年，百佳再献新猷，推出「易赏钱」积分奖赏计划，向顾客提供价格优惠、积分奖赏及免费礼品换领，进一步增强顾客黏性。近年百佳亦推出品IP新角色「佳蛋仔BEST GUY」及「百便星EASY」，同时更换上全新口号「百种方便，佳品超值」，吸引年轻客群，同时加快物流扩张网购。

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然而，相对昔日的积极创新，百佳近年的发展步伐显得较为保守。面对零售业转型及北上消费热潮冲击，百佳近期频繁调整分店网络，部分经营逾30年的老店，例如天水围新北江分店、石塘咀山道分店及大窝口商场二期分店等先后拉下帷幕，引起街坊惋惜与热议 。至于昔日首创超级广场概念的黄埔分店，其面积亦逐渐缩减，部分舖位分拆予丰泽电器及其他商户，并转型为TASTE。

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此外，主打中产及外籍客群、售卖进口食品的高级路线品牌FUSION，亦接连有分店「降级」。继去年丽港城FUSION装修后转回走民生路线的普通百佳后，乐富商场及天水围颂富商场的分店亦有同样情况 。有意见认为，这反映了香港消费市场出现结构性转变，是「消费降级」的明显警号 。

如今面临网购及北上消费的夹击，这间陪伴港人半世纪的老字号若真与「宿敌」惠康合并，势必为香港零售业迎来翻天覆地的洗牌。

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