怡和拟收购长和旗下百佳 据报将与惠康合组超市巨头 分析：网购盛行驱使超市合并

英国《金融时报》引述四名知情人士报道，怡和与长和磋商收购百佳，并探讨与怡和旗下惠康合并。报道引述知情人士表示，双方已谈判一段时间，但尚未达成协议，并拒绝透露交易估值。有分析认为，近年网购盛行或驱使传统超市集团有新部署。

DFI零售集团发言人回应表示，不会就任何揣测或市场传闻作出评论。长和亦表示不评论任何市场传闻或揣测。

网购崛起及北上消费夹击

长和旗下的屈臣氏集团的百佳，以及怡和旗下的DFI零售的惠康，据报在2023年合计市占近90%。然而，本港零售业近年面对网购崛起，以及港人北上消费潮夹击，行业竞争日益激烈。报道引述其中一名参与洽谈的人士透露，据双方的内部评估，即使两大超市集团合并，其市占率仍将低于50%。

何启聪：可悭实体店舖成本

股评人何启聪认为，本地超市受网购平台竞争影响，毛利率持续受压。假如怡和旗下惠康及长和旗下百佳成功合并，可透过重整分店网络，减省经营超市实体店舖成本，将资源投放入超市网购业务，应对网购平台的竞争。他表示从本地超市市场生态看，怡和及长和探索合并本地超市业务，是合理的部署。对于长和旗下零售旗舰屈臣氏，据报正寻求上市。何启聪认为相对整个屈臣氏的规模，即使百佳超市与惠康合并，对屈臣氏估值上的影响亦相对有限。

长和2013年寻求出售百佳

翻查资料，长和上一次寻求出售百佳已是十多年前。集团曾于2013年委托高盛及美国银行负责出售事宜，当时估值介乎30亿至40亿美元之间，惟最终长和宣布搁置计划，理由是私募出售「无法为公司股东带来最高价值」。

报道又指，长和也考虑让屈臣氏进行IPO，并寻求高达300亿美元估值。知情人士指，作为分拆重组程序的一部分，长和正为旗下部分独立连锁品牌（包括香港的丰泽电器及屈臣氏酒窖）寻找潜在买家。长和早前已陆续出售英国配电网UK Power Networks，加上计划出售非中国地区的港口资产，以及全球电讯业务IPO计划，显示该公司正持续进行资产轮换策略。

另一方面，怡和近年寻求从传统业务营运商，转型为类似私募股权基金的营运模式。该集团去年宣布，由前太盟投资集团（PAG）私募股权联合主管 Lincoln Pan 接任行政总裁。若此次两大超市合并的交易成功落实，将成为他上任后的重大举措。

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