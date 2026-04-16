业界赞成港交所提出上市机制竞争力检讨建议 冀严格保密义务及泄密处置机制

港交所（388）正就《上市机制竞争力检讨》咨询市场，香港证券与期货专业总会就相关今日提交的正式回应意见，同意咨询的建议，包括降低降低不同投票权企业财务资格测试门槛、不同投票权比例、所有发行人均能以保密形式呈交申请版本等建议。该会认为，建议有助提升香港上市制度的竞争力，吸引更多新经济及创新型企业来港上市。

总会降低不同投票权财务资格测试门槛等建议

其中，该会同意降低不同投票权财务资格测试门槛，包括市值由400亿元降至200亿元市值及收入测试门槛降至60亿元市值和6亿元收入的建议。该会指，降低门槛有助吸引更多优质、但未必达到现时超高市值门槛的创新及新经济公司，同时此举直接回应了与内地（上交所/深交所）及美国市场的竞争。

总会亦同意若申请人于上市时的市值至少为400亿元，则可获准采用20比1不同投票权比率上限的建议。该会认为美国市场完全不设上限，而英国也已取消20倍的上限，对于顶级创始人而言，控制权是其上市地点选择的核心考量，在设有400亿高门槛的前提下放宽比率，是在吸引领先科技人才与保障公众股东权益之间取得的务实平衡。



至于所有新申请人（包括发行人相关上市申请的申请人）向联交所提交申请时均能以保密形式呈交申请版本建议，该会指，同意该建议，并认为这是与国际市场（如美国）接轨的重要举措。现在全面保密的确可能会令市场于企业进行上市聆讯前减少一部分公开资讯，部分投资者或会觉得透明度降低，但是保密呈交能有效保护企业的商业秘密，防止敏感数据被竞争对手获取，并减少因市场波动导致申请受阻时对公司声誉的影响。

总会还建议严格保密义务及泄密处置机制

另外，该会还建议申请人、保荐人、律师、会计师、印务商均需要严格遵守保密义务；一旦发现有关上市的消息泄漏，联交所应考虑暂停有关的上市申请、延迟聆讯，假若发生重大泄密的情况，联交所应有权要求申请人强制公开申请材料，以维护市场公平。