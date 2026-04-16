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Equinix推AI代理自主管理网络 助企业建全球基础设施及日常运作

商业创科
更新时间：18:26 2026-04-16 HKT
发布时间：18:26 2026-04-16 HKT

全球数码基础设施公司Equinix（美：EQIX）宣布推出Equinix Fabric Intelligence，为AI原生营运层架构，专为网络基础设施管理而设。该平台引入智能自动化机制，让企业透过自然语言指令、自动化代理工作流程等工具，设计、部署及管理全球基础设施，有效简化AI工作流程。

分析师：网络自动化成企业共识

研究机构Omdia首席分析师Jim Frey表示，93%的企业认同网络自动化对于跟上未来变革步伐至关重要，88%亦认同有效的网络自动化离不开AI的支援。

Equinix首席业务官Jon Lin指出，大多数企业仍缺乏可支援规模化部署的基础设施施、难以把AI真正转化为增长动力，随著代理式AI日趋成熟，AI推理应用在企业内部广泛普及，网络基础设施的速度与灵活性要求亦随之提升至前所未有的水平，而Fabric Intelligence能将基建局限转化为竞争优势。

公司表示，Fabric Intelligence能自动管理AI工作负载在云端、数据中心及边缘环境之间的连接与运作，让企业得以化繁为简，完成跨分布式环境的连接建立、调整与维护，确保分布式系统持续稳定运行，无需持续依赖人工介入操作，从而让团队腾出更多精力集中于加强 AI 功能及扩展业务规模等。

通过自然语言指令 将部署时间压缩至数分钟

公司称，平台核心组件Fabric Super Agent让客户只需透过Slack、Microsoft Teams或客户入口网站发出语言指令，即可自主管理网络环境，将部署时间从数周压缩至数分钟。Fabric Intelligence现已整合至其全球280个数据中心网络，分布于77个城市，获逾4,400名客户信赖。
 

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