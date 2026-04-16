宁德时代据报去年至少两度赴美 争取从中国军方关联企业名单除名

据彭博引述消息报道，宁德时代（3750）正争取从美国国防部的中国军方关联企业名单中移除，而集团联席董事长潘健自去年以来，亦至少两度赴美为公司争取权益，包括去年3月在华盛顿与国防部官员会面。

称生产电池不会被中国军方使用

报道指出，在五角大楼将宁德时代列入中国军方关联企业名单两个月后的一次会议上，潘健及其团队向美国官员表示，该公司生产的电池不会被中国军方使用；作为陈述的一部分，他们还播放了一段影片，并提供了大量文件来佐证。

报道又指，尽管会晤气氛友好，但鉴于中美在贸易和安全问题上的紧张关系，宁德时代被移除出美国国防部名单的可能性不大。即使潘健于2025年9月再次访美，继续推进相关工作并处理其他事务，宁德时代亦留在国防部的名单上，但公司仍在寻求各种途径以争取解决。

探索法律途径应对错误认定

宁德时代一位代表称，「我们正在探索法律允许的途径来应对这一错误认定」，并补充说潘健向五角大楼官员展示的影片主要介绍了「宁德时代的愿景和企业文化」。

报道提到，宁德时代在争取从有关名单移除过程中所遭遇的困境，突显了华盛顿根深蒂固的安全顾虑，阻碍了宁德时代海外扩张的努力。在下月美国总统特朗普与中国国家主席习近平在北京举行峰会时，预计美国对中国企业的限制将成为议题之一。

事实上，宁德时代一直否认自身构成安全风险，也否认与中国军方有任何关联。集团创始人兼董事长曾毓群更曾说，「电池就像石头或砖块」，对间谍活动毫无用处。