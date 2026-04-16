内地掀「蒸馏同事」热潮 离职后仍有AI分身工作 业界料某些工种势消失

近期一个名为「Colleague.Skill」（同事.Skill）的开源AI项目在GitHub上爆火，只需提供同事日常对话信息、工作档案及邮件等数据，就能生成可替代同事工作的AI工具，内地更已有游戏公司利用离职同事数据，训练成「AI分身」以继续上班，甚至可「取同事之精华，去同事之糟粕」，而这个过程就被称为「蒸馏同事」。本港AI初创公司DotAI行政总裁杨广泽接受《星岛头条》访问时坦言，相较于人类员工，同事.Skill在成本上展现出巨大优势，相信「时代会令到某些工种消失是真的」。

杨广泽接受《星岛头条》访问时坦言，相较于人类员工，同事.Skill在成本上展现出巨大优势，相信「时代会令到某些工种消失是真的」。

开发初衷是留存宝贵经验

同事.Skill开发者周天奕今年仅24岁，目前在上海人工智能实验室任职。他接受内媒访问时指出，国外大公司裁员往往需要员工自己提交一份工作技能档案（Skill），于是他就萌生念头，试著将这些工作内容做成一个Skill。在简单梳理思路后，更只花4小时就搭建好同事.Skill。

他强调，开发初衷并非制造「数字替身」或「替代同事」，而是希望保留团队平时协作中毋须多言的默契，尤其是一旦有人离职，「这些宝贵的积累就像沙子一样悄悄溜走，太可惜了」。

在AI用语中，Skill就是AI预先包装好的专业能力，让它能依照指令独立完成一项完整任务，而不只是单纯对话。根据介绍，同事.Skill不仅可提取同事工作技术、流程、经验及知识，亦能展现平时的工作个性、语言风格及行为模式。例如，当AI模拟字节跳动的工程师时，不仅可以用属于该公司职场文化的口吻与用户对话，也懂得在出现漏洞时为自己撇清关系。

周天奕在GitHub说明中更留下黑色幽默，表示大模型让很多人失去工作，但这个项目可以解决同事离开后留下的问题：「将冰冷的告别化为温暖的Skill，欢迎加入赛博永生！」

该项目发布短短一个星期，速获逾8,000位用户收藏，目前更已突破1.4万，并称「正在进化为Dot-Skill——蒸馏任何人，不止同事。多模态输出、技能生态等更多内容即将到来。」

「将冰冷的告别化为温暖的Skill，欢迎加入赛博永生！」

该项目发布短短一个星期，速获逾8,000位用户收藏，目前更已突破1.4万。

仍需有效管理减Token消耗

随着同事.Skill的走红引发舆论热潮，不少人担心AI取代员工的日子越来越近。杨广泽坦言，同事.Skill在成本上展现出巨大优势，尤其适用于流程清晰的文书处理工作，「每月花最多几百港元即可完成，远低于普通员工的薪资」。他预期，「一如早期的Computer（计算师）被电脑取代」、电影海报绘制工人被印刷、萤幕取代，AI的出现也将使部份工种「消失」。

虽然同事.Skill明显比聘请真人便宜，但若提出太多不必要的指令，都会消耗大量Token，增加其运行成本。杨广泽指出，有效管理成本的关键在于，如何精准地给予AI指令，以减少不必要的Token消耗。他更说，「AI出来之后，倒逼所有人学的不是AI技巧，而是要学会怎样管理AI」，要求员工具备更高层次的协调与指令能力。

杨广泽指出，有效管理成本的关键在于，如何精准地给予AI指令，以减少不必要的Token消耗。

开发者明言技术存4大风险

尽管同事.Skill能为企业及工作带来效益，但业界对「AI复刻同事」持审慎态度，担忧资料收集授权边界模糊，有机会侵犯个人信息，更有人担心可能会引发名誉权等争议。周天奕也指出，该技术背后存在4项风险，分别是资料外泄、AI行为失控、责任归属模糊、以及让人过度依赖AI，甚至替代本该由人来做的关键决策。为此，项目设计初期就把信息及伦理安全做在最基层，例如数据本地处理、不外传；提前规划AI能力范围，只做指定工作；全程监控，每个步骤都可追溯；只负责辅助，不参与决策，最后拍板的永远是人。

除了以上风险外，现阶段该类型AI仍未可真正顺利地替代真人工作。杨广泽指出，许多平台存在「反AI自动化」的操作，例如小红书强烈禁止由AI生成、或由AI制作的帖文，并会透过登入验证、API不开放、甚至检测AI内容来限制流量。另有一些平台为用户提供真实体验的宗旨，例如Google仍保留搜寻引擎、大众点评仍有真实用餐体验评价等，用户不想看见都是AI做出来的内容。

例如小红书强烈禁止由AI生成、或由AI制作的帖文。

工程师拟反制 推「反蒸馏.Skill」

在失业担忧下，更有工程师在GitHub上推出名为「反蒸馏.Skill（Anti-Distill）」的技术，目前有约1,900位用户收藏。该工程师以「邓小闲Koki」为ID在小红书上发影片表示，「大家都是出来做牛马的，我相信没有人希望自己被做成Skill，然后丢掉工作…这是我送给所有在大厂（大公司）要做Skill的同学们的礼物。」

工程师以「邓小闲Koki」为ID在小红书上发影片表示，大家都是出来做牛马的，我相信没有人希望自己被做成Skill。

Koki在GitHub的说明中写道，「公司要求你把工作经验写成AI Skill，本质是在蒸馏你——把你变成可替代的零件，而反蒸馏Skill是你的反制工具：把你写好的Skill文件丢进去，输出一份看起来完整专业、实际上核心知识已被抽掉的『清洗版』。同时产生一份私人备份，记录所有被抽走的核心知识，这才是你真正的职业资产。」

在失业担忧下，更有工程师在GitHub上推出名为「反蒸馏.Skill（Anti-Distill）」的技术。

公司要求你把工作经验写成AI Skill，本质是在蒸馏你——把你变成可替代的零件。

不过，杨广泽认为，员工试图透过「反蒸馏」来保护自身技能，到头来亦只是噱头。他说，这种策略只不过是徒增老板的麻烦，最终企业仍能找回员工真正的工作资料。「因为员工在工作中产生的工作档案、电邮等资料，怎样都会出现，很难阻止老板存取。除非员工每发一句都删掉，但即使删除IT也能找得回来」。