恒生「存折宝」可轻触手机查数 专为银发族设计「保留看得见、摸得著安心感」

恒生银行今日（9日）推出结合NFC技术的「存折宝」服务，长者持实体存折卡轻触手机，即可即时查阅账户结余、交易记录，毋须再亲赴分行打簿。服务采「一卡一机绑定」、不设转账功能，兼顾大字体、简化操作等长者友善设计。该行零售银行及财富管理业务主管李桦伦强调，「科技唔系要客户去追」，「存折宝」在保留红簿仔「看得见、摸得著」安心感的同时，希望实现数码化便利。她说，银行推动数码化坚持「唔可以一刀切」，务求与不同年龄层同行，回应人口高龄化与银发经济发展需求。

一张存折只对应一部手机

该行存款外汇及抵押贷款业务主管林禧彦介绍，「存折宝」使用简便，持有港元存折户口及NFC手机的客户，须亲临分行经职员核实身份，完成「一卡一机专属绑定」，一张存折只对应一部手机，即使存折遗失，他人亦无法在其他装置使用功能，手机遗失或更换可重新绑定。服务不设任何转账功能，仅提供查账，与传统存折风险一致，大幅降低被骗转走资金的可能。

配备大字体 让长者轻松上手

林禧彦表示，操作上采专属简化APP，做到「一拍即查」，无需重复登入验证，可随时查阅结余及过去两年交易记录，亦可申取长达7年的户口记录报告。界面专为银发族设计，配备大字体、横向显示及中英交易说明，步骤简单易明，让长者轻松上手。

李桦伦称，根据政府统计处2024年数据推算，本港2034年65岁以上长者人口将升至近28%，高龄化成为社会及银行业必须正视的课题。恒生现有逾百万存折客户，不少是长期忠实用户，很多长者就算「大风大雨、横风横雨」都坚持到分行打簿，重视实体存折带来的踏实感，却对复杂数码服务存有不安。李桦伦表示，银行尊重长者理财习惯，不强改客户模式，而是以科技贴近长者需要，让长者毋须在发薪、收租日为查账忐忑不安。

暂不会减少实体打簿机

对于实体打簿机安排，李桦伦明确表示暂不会减少数量，会先观察客户反应及使用行为再作调整，并建议长者将NFC存折卡与其他卡片分开存放，妥善保管。

21间分行设长者专属系统

除「存折宝」外，李桦伦表示，恒生亦构建全方位适老化金融服务体系。数码方面推出Simple Mode版本手机APP，进一步简化功能、放大字体，引导长者逐步迈向数码理财；实体服务方面，2024年6月于沙田设立长者友善分行，采无障碍、阔走廊、人体工学座椅设计，另外21间分行亦设长者专属系统。团队上由IT、合规、营运多部门通力合作，并设认知友善服务，照顾有认知障碍的长者。



防骗机制方面，银行则以AI侦测可疑交易，并安排超过30名防诈专员进驻分行，协助长者识别风险、防范受骗。恒生强调，存折宝并非取代传统服务，而是提供多一个安心选择。