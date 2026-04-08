按揭证券公司传拟发行120亿数码债券 将超越政府全球规模最大

彭博报道，按揭证券公司正考虑首次发行数码债券，筹集最多120亿港元，有望成为全球规模最大的同类债券发行。按证公司发言人回复查询表示，不予置评。

币种料涉港元及离岸人民币

彭博引述消息人士报道，按证公司正考虑最快于下个月，发行以港元及离岸人民币计价的多个年期债券，发行规模预计在100亿至120亿港元之间。报道指，由于具体条款仍在商讨中，最终或会有所变动。

按证公司是由政府通过外汇基金全资拥有，按照审慎商业原则运作，使命为促进银行业界稳定、市民置业安居、本地债券市场发展及退休规划市场发展，业务包括按揭保险计划、安老按揭计划、年金、中小企融资担保计划等。截至2024年底，按证公司总资产约2218亿元。

政府去年末季发行代币化债券筹100亿

本港近年积极推动数码债券，政府在去年第四季第三度发行代币化债券，总额达100亿元，规模为当时全球之冠，并引入代币化央行货币交收选项，并将继续定期发行代币化债券。

金管局于2024年推出了「数码债券资助计划」，鼓励更多数码债券在港发行，每笔债券可获最高250万元的资助。

至少6机构在港发行数码债

彭博统计，除本港政府外，至少有6家机构已在港发行数码债券，包括深圳市福田投资控股、山高控股（412）等，合共集资约10亿美元（约78亿港元）。

数码债券又称代币化债券，是利用区块链技术进行发行、交易及结算的债务工具。与传统债券相比，数码债券透过自动化及减少中介机构，可缩短结算周期及降低营运成本。