均胜电子进军机械人 重点布局灵巧手 料产业链价值将超越汽车

从事汽车零部件业务的均胜电子（699）进军机械人业务。该公司副总裁华慕文表示，汽车行业现时处于迭代的过程，机械人行业正在爆发式增长中，而公司没有对该两个业务的收入占比设限，业务收入变动会根据客户需求和市场发展。该公司董事会秘书俞朝辉又预料，机械人的产业链价值可能会超越汽车产业链价值。

未对两业务收入占比设限

俞朝辉解释，机械人的应用领域较汽车广泛，推出的产品数量可能会更多。在家庭层面，机械人可协助做家务或提供娱乐；在工业领域，可作为工业机器人。他预计，机械人的价值可能会随着规模化量产后有一些波动，但价格可能介乎数万元至数十万元。他提及，该公司会将自身大规模生产、成本控制等能力，移植至机械人业务；另通过市场上的人才，来构建自身研发能力，以及透过收购和并购，借助市面上成熟公司的研发能力。

重点布局末端执行器

该公司相关业务负责人雷雄指出，公司会视乎价值链、自身优势等角度去发展机械人业务，会重点布局末端执行器，即是灵巧手，因为该公司具有汽车领域的精密制造经验，另会发展机械人的域控制器和能源管理，当中可应用公司的车载预控能力，以及在生产新能源车时的能量密度、安全管控等能力。他解释，机械人要像人是因为当利用机械人取代人的过程中，所有场景都不需要重构，因而切换成本最低。

华慕文以新能源汽车行业作为例子指出，现时内地有很多企业加入机械人赛道，是看好这个行业，但个人相信它最终都会经历优胜劣汰和整合的过程。

均胜电子于2011年在内地上市，去年11月在港挂牌。俞朝辉说，由于该公司资本一直在境内，内地资金出入境需要备案和审批，过程需时长，亦未必可获批，所以当公司需要进行海外投资、扩张时很不方便，此引申至公司考虑搭建海外资本市场。