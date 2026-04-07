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回馈马斯克支持者 SpaceX IPO拟将大部分股票配售予散户

商业创科
更新时间：11:38 2026-04-07 HKT
发布时间：11:38 2026-04-07 HKT

据路透社引述消息人士报道，SpaceX周一晚间与银行家团队举行会议，详细介绍其IPO计划，表示会将很大一部分股票分配给散户投资者，并将在首次公开募股（IPO）路演启动后的6月份举办一场活动，届时将有1500名散户投资者参加。

散户占比将高于任何一次IPO

据两位知情人士透露，SpaceX财务长布雷特‧约翰森（Bret Johnsen）在虚拟会议上表示，「散户投资将是本次IPO的关键环节，其占比将高于史上任何一次IPO。」

约翰森表示，如此庞大的散户配售比例是刻意为之，因为「这些投资者长期以来对我们以及马斯克给予了极大的支持，我们希望确保能对此予以回馈。」

SpaceX估值1.75万亿

路透社上月报道指出，SpaceX正透过在发行中保留大量散户配售比例，重写IPO规则。此次会议是该流程中首次集结全体承销团，SpaceX的首次公开募股（IPO）被预期将成为史上最大规模，正寻求筹集750亿美元，其估值最高可达1.75万亿美元。
 

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