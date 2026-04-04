中东最大铝生产商早前遇袭 阿联酋环球铝业：全面复产或需一年

据彭博报道，中东最大铝生产商阿联酋环球铝业在不久前遭伊朗袭击后，其位于阿布达比的工厂可能需要长达一年时间才能恢复全面生产。

阿联酋环球铝业表示，Al Taweelah冶炼厂在遭受飞弹和无人机的重大破坏后进入紧急停产状态。该公司周五在声明中表示已完成对设施的初步损失评估，并在与货运可能受到影响的客户联系。该公司声明指，要恢复冶炼厂营运，必须修复受损的基础设施，并逐步恢复每一个电解槽，「初步迹象表明，完全恢复原铝生产可能需要长达12个月。」

中东地区约占全球铝产量的9%，但由于其他地区产量受限影响了库存，使市场几乎没有缓冲空间来应对冲击，令战争的影响被放大。自美伊战争爆发以来，伦敦金属交易所的铝价已上涨逾10%。

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