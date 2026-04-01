麦肯锡已跌落神坛｜周显
更新时间：11:45 2026-04-01 HKT
发布时间：11:45 2026-04-01 HKT
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笔者第一次听到麦肯锡（McKinsey & Company）的名字，是在念中学时，政治学有一个《麦坚时报告》，是港英政府聘请这间顾问公司做的政治改革报告。当时它的译名是麦坚时，但现在用「麦坚时」这个名字去搜寻，只会找到律师楼Baker McKenzie。
曾经刚入职年薪已过百万
在我当时的小小心灵，麦坚时是一个高大上的机构，根本高不可攀。到了90年代，开始识得有些「学霸」进入这间公司，不管是在纽约还是香港，刚入职年薪已过百万，再加美国会会籍之类，一年薪水已可付首期了。
后来，人们在何时发现这间公司有问题呢？大约是在2000年左右，开始有一些其前员工出来创业，或者走进私人市场当高级管理层，竟然无一不是惨败收场……最有名的当然是张震远，余不一一。
渐渐地，这些年来，人们得出一个结论，原来是有高分低能这回事。这当然也是因为念大学、念博士的人多了，更多的平凡人得以近距离观察「学霸」，发觉其实也不外如是。
跌落神坛的麦肯锡，入职薪水也相对降低了，现时一年的薪水，肯定不足付首期。
周显
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